Boeing 737 Max, aperta indagine dell’FAA: incidente Alaska Airlines “non sarebbe mai dovuto accadere” Le autorità americano voglono accertare se Boeing abbia o meno aderito e rispettato le regole vigenti sulla sicurezza dopo che un portellone si è staccato da un aereo dell’Alaska Airlines subito dopo il decollo. Oltre 170 i velivoli già messi a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli USA hanno comunicato ufficialmente di aver aperto un’indagine formale sul Boeing 737 MAX 9 dopo l'incidente avvenuto lo scorso 5 gennaio quando il volo Alaska Airlines ha perso un portellone mentre era in volo. L'obiettivo della Federal Aviation Administration è accertare se la società abbia o meno rispettato le regole vigenti sulla sicurezza.

La stessa FAA ha già messo a terra oltre 171 jet Boeing installati con lo stesso pannello, la maggior parte dei quali sono operati dalle compagnie aeree statunitensi Alaska Airlines e United Airlines, in attesa delle ispezioni di sicurezza.

Dopo l’incidente, che fortunatamente non ha provocato vittime, diverse compagnie internazionali, come Aeroméxico, Turkish Airlines e Copa Airlines, hanno deciso di controllare i propri Boeing 737 Max 9 per verificare che non possa accadere lo stesso.

Leggi anche Incidente Alaska Airlines, dove è stata trovata la parte mancante del portellone esploso in volo

C'è da dire che sia Alaska che United hanno ammesso di aver trovato parti non ben assemblate su più aerei rimasti a terra durante i controlli preliminari, sollevando non poche preoccupazioni su come vengono prodotti i jet più venduti della Boeing.

L'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense ha affermato che l’incidente dell’Alaska Airlines MAX 9 "non sarebbe mai dovuto accadere e non può accadere di nuovo".

Ieri ha comunicato alla Boeing dell’indagine in una lettera "per determinare se Boeing non è riuscita a garantire che i prodotti completati fossero conformi al progetto approvato e fossero in condizioni di funzionamento sicuro in conformità con le normative Faa" e dopo aver appreso di "ulteriori discrepanze".