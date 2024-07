video suggerito

Allarme al decollo, ruota del Boeing si stacca improvvisamente dall'aereo e si schianta in pista L'incidente all'aeroporto internazionale di Los Angeles, in Usa, dove il volo della compagnia statunitense United Airlines era in fase di decollo e si era appena alzato in volo. Protagonista un Boeing 777-200 che non ha fatto danni o feriti ed è atterrato in sicurezza.

A cura di Antonio Palma

Il precedente incidente con distacco di ruota su un volo United Airlines

Insolito incidente nelle scorse per un Boeing 757-200 della United Airlines. Al momento del decollo, infatti, dal grosso velivolo si è improvvisamente staccata una delle ruote del carrello che è precipitata di schianto al suolo. L’episodio ieri, lunedì 9 luglio, all'aeroporto internazionale di Los Angeles, in Usa, dove il volo il volo 1001 della compagnia statunitense era in fase di decollo e si era appena alzato in volo.

Un incidente molto pericoloso visto che solo per puro caso non ha fatto danni o feriti. La ruota infatti si è staccata quando l’aereo aveva raggiunto pochi metri dal suolo e dunque era ancora lungo la pista dello scalo californiano. Se il distacco della ruota fosse avvenuto quando l’aereo era più in alto, o ancora peggio in fase di atterraggio, le conseguenze potevano essere ben più gravi visto che sarebbe potuto cadere su persone o cose e con velocità maggiore, magari rimbalzando.

Una riprova dei rischi è l’incidente sorprendentemente analogo avvenuto nel marzo scorso all'aeroporto internazionale di San Francisco. All’epoca uno pneumatico era caduto da un altro volo della United Airlines, precipitando sul parcheggio dei dipendenti dell'aeroporto dove ha danneggiato diversi veicoli.

Il volo di lunedì invece fortunatamente non ha fatto danni il Boeing 757-200 ha proseguito il viaggio verso la sua destinazione a Denver dove ed è atterrato sano e salvo circa tre ore dopo, con venti minuti di ritardo. I 179 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio non hanno riporto alcun problema. "La ruota è stata recuperata a Los Angeles e stiamo indagando per capire cosa abbia causato l'evento", ha detto la United Airlines ad ABC News. Anche la Federal Aviation Administration ha dichiarato che avvierà le indagini sull’incidente.

Secondo la compagnia aerea, lo pneumatico caduto è solo uno dei 12 presenti sui due montanti principali del carrello di atterraggio del Boeing 777-200 che è progettato per consentire l'atterraggio in sicurezza in caso di perdita di uno pneumatico.