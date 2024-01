Si rompe il finestrino di un aereo in volo: costretto a effettuare atterraggio d’emergenza in Oregon Un volo dell’Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Portland a causa della rottura di un finestrino e di parte della fusoliera, avvenuta poco dopo il decollo. Il foro ha causato la depressurizzazione della cabina. La compagnia ha fatto sapere che l’aereo è atterrato in sicurezza con 174 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Un volo dell'Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza in Oregon venerdì 5 gennaio dopo che un finestrino e un pezzo della fusoliera sono esplosi poco dopo il decollo e il foro ha causato la depressurizzazione della cabina.

Secondo i dati di volo, riporta Abc news, l'aereo, un Boeing 737 Max 9, era salito quasi a 5mila metri, prima di tornare all'aeroporto internazionale di Portland. La compagnia ha fatto sapere che l'aereo è atterrato in sicurezza con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

In una breve dichiarazione inviata via e-mail, Alaska Airlines ha riferito che sul volo 1282 da Portland a Ontario, in California, si è verificato un incidente subito dopo la partenza. Come conseguenza immediata la compagnia metterà "temporaneamente" a terra tutti i 65 aerei Boeing 737 Max 9 della sua flotta per condurre ispezioni.

Secondo i dati di tracciamento del volo del sito web FlightAware, il finestrino si sarebbe rotto circa sei minuti dopo il decollo, avvenuto alle 17:07, e l'aereo è atterrato alle 17:26. Il pilota ha informato i controllori del traffico aereo di Portland che l'aereo aveva un'emergenza e che doveva rientrare presto allo scalo di partenza.

Sui social sono stati diffusi video e foto che mostrano il buco nella fiancata dell'aereo accanto ai sedili dei passeggeri. Le immagini mostrano le persone con indosso le maschere di ossigeno e che applaudono mentre l'aereo atterra.

Agenzie federali aprono indagini

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente. Il National Transportation Safety Board, l'agenzia investigativa indipendente del Governo degli Stati Uniti che indaga ed emette rapporti in merito a questo tipo di eventi, ha scritto in un post su X che sta facendo accertamenti e che pubblicherà aggiornamenti non appena saranno disponibili. Sempre su X, anche la Federal Aviation Administration ha detto che indagherà sull'accaduto.

Secondo i registri online della Faa, il Boeing 737-9 MAX coinvolto nell’incidente è uscito dalla catena di montaggio e ha ricevuto la certificazione solo due mesi fa. L'aereo ha effettuato 145 voli da quando è entrato in servizio commerciale l'11 novembre, si legge ancora sul sito FlightRadar24. Il volo da Portland era il terzo della giornata.