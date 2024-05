Guasto al carrello anteriore dell’aereo, Boeing 767 atterra strisciando all’aeroporto di Istanbul Un aereo cargo della FedEx, un Boeing 767 partito da Parigi, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’Aeroporto di Istanbul mercoledì, a seguito di un guasto al carrello di atterraggio anteriore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un guasto al carrello di atterraggio anteriore ha costretto ha costretto un aereo cargo ad atterrare letteralmente di pancia, strisciando, all'aeroporto di Istanbul. Lo riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”, spiegando che il velivolo, un Boeing 767 di Fedex Express, era decollato da Parigi.

I piloti, dopo essersi accorti che il carrello di atterraggio non funzionava, hanno richiesto il permesso di atterraggio di emergenza alle autorità aeroportuali turche, che hanno prontamente inviato sulla pista squadre di soccorso e antincendio. Le drammatiche riprese video mostrano il momento in cui il velivolo emette scintille, con la parte anteriore della fusoliera che struscia sulla pista.

"Nessuno è rimasto ferito e l'equipaggio ha evacuato l'aereo in sicurezza", ha affermato Abdulkadir Uraloglu, Ministro dei trasporti e delle infrastrutture della Turchia. La pista è stata poi chiusa mentre l'aereo veniva rimosso, ha aggiunto.

"L'Aeroporto di Istanbul è uno degli aeroporti più completi e qualificati al mondo. Pertanto, un'interruzione su una pista non influisce sul traffico aereo. I voli continuano," ha dichiarato il Governatore di Istanbul, Davut Gül.

"L'incidente è stato gestito efficacemente prima dell'atterraggio programmato del fusolago, grazie all'azione rapida dei team ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) posizionati sulla pista, garantendo che non ci fossero vittime," ha affermato l'operatore dell'aeroporto di Istanbul, IGA, in una dichiarazione.

"Seguendo l'incidente, solo la pista 16R è stata temporaneamente chiusa al traffico aereo. I team ARFF stanno attualmente lavorando per trasferire l'aereo in un'area sicura e riprendere le operazioni di volo sulla pista. Nel frattempo, tutte le altre piste, comprese quelle di riserva, sono operative senza interruzioni," ha aggiunto IGA.