Atterraggio da brividi, l’aereo rimbalza due volte sulla pista: il video del Boeing 747 con 350 persone Protagonista dell’episodio il volo LH 456 partito da Francoforte, in Germania, e diretto a Los Angeles, in Usa. A bordo c’erano 326 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un atterraggio decisamente brusco quello vissuto dalle circa 350 persone a bordo di un volo di linea della Lufthansa Airlines ripreso in un video diventato virale sui social nei giorni scorsi. Come si vede nel filmato, il pesante esemplare di Boeing 747 è letteralmente rimbalzato due volte in pista in fase di atterraggio all'aeroporto di Los Angeles, in Usa, prima di abortire il tentativo e di riprendere quota per una secondo passaggio sullo scalo

La sequenza è andata in scena martedì scorso, 23 aprile, ed è stata immortalata per caso da un canale YouTube specializzato in riprese live di atterraggi e partenze di velivoli, Airlines Videos Live. Il video mostra l' aereo Boeing 747-8 della Lufthansa che sembra in un normale fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Los Angeles prima che le ruote dei carrelli tocchino terra facendo letteralmente rimbalzate il velivolo.

Nella clip si vede l'aereo che si avvicina alla pista e poi una nuvola di fumo che emerge da sotto il carrello di atterraggio e il velivolo che rimbalza toccando subito dopo di nuovo terra prima di rialzarsi in volo. Un tipico esempio di quello che è definito un touch and go e che però era assolutamente inatteso visto che le condizioni in pista erano buone.

Protagonista dell'episodio il volo LH 456 partito da Francoforte, in Germania, e diretto in Usa. A bordo c'erano 326 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito perché tutti erano allacciati con la cintura. L'aereo infine ha fatto un nuovo giro sopra l'aeroporto atterrando senza problemi al secondo tentativo.

Lufthansa ha affermato che l'aereo ha avuto un "brusco atterraggio" ma successivamente è tornato a Francoforte dopo una "valutazione da parte dell'equipaggio della cabina di pilotaggio, una consultazione con il dipartimento tecnico in loco e a Francoforte e una prima ispezione visiva". L'aereo infine è stato sottoposto a ulteriore ispezione a Francoforte.