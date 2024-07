Ruote esplodono in decollo, aereo frena e si blocca poco prima del fuori pista: disastro evitato in Usa Il video dell’incidente mostra uno degli pneumatici posteriori che esplode e inizia a fumare mentre l’aereo accelera sulla pista all’aeroporto internazionale di Tampa, in Florida. Il pilota è stato costretto a una rapida frenata di emergenza del velivolo che si è fermato a pochi metri dalla fine della pista. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Disastro aereo evitato per un soffio all'aeroporto internazionale di Tampa, in Florida, quando un aereo di linea carico di passeggeri è stato costretto a una frenata di emergenza, mentre era già in fase di decollo in pista, a causa dell'improvviso scoppio di alcuni pneumatici del carrello. Il video dell'incidente mostra uno degli pneumatici posteriori che sembra esplodere e iniziare a fumare mentre l'aereo accelera sulla pista. L'incidente è avvenuto nella prima mattina di ieri, mercoledì 10 luglio, e ha coinvolto il volo 590 dell'American Airlines con 174 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio a bordo.

Il volo era partito in orario alle 7:50 ora locale diretto all'aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor ma pochi istanti dopo l'improvviso scoppio mentre l'aereo già stava prendendo velocità per alzarsi in volo. Il pilota è stato costretto a una rapida frenata di emergenza e ad abortire il tentativo mentre dalle ruote veniva lasciata una evidente scia di fumo. L'aereo si è fermato a pochi metri dalla fine della pista dove il comandante infine ha virato verso sinistra prima di fermarsi. Poco dopo l'aereo è stato raggiunto dai servizi di emergenza ma fortunatamente non si registrano feriti.

"Tutto andava bene. Ci siamo preparati a rullare sulla pista, abbiamo iniziato a percorrere la pista a tutta velocità e poi all'improvviso, sembrava di essere su una strada sterrata. Poi abbiamo avuto la sensazione di aver preso una grossa buca sulla strada e infine abbiamo visto fumo e fiamme dal carrello" ha raccontato a WFLA una passeggera a bordo

La Federal Aviation Administration, l'ente Usa per l'aviazione civile, ha spiegato in una nota che "Il volo 590 dell'American Airlines ha interrotto il decollo dall'aeroporto internazionale di Tampa intorno alle 7:50 ora locale di mercoledì 10 luglio, dopo che l'equipaggio ha segnalato la rottura di più pneumatici. I passeggeri sono scesi sulla pista di rullaggio e sono stati trasportati in autobus al terminal. La FAA effettuerà le dovute indagini"

La compagnia aerea dal suo canto invece ha spiegato che "il volo in servizio da Tampa (TPA) a Phoenix (PHX) ha avuto un problema meccanico sulla pista prima del decollo. I passeggeri sono sbarcati in sicurezza e sono stati trasportati in autobus al terminal". " Non vogliamo mai interrompere i piani di viaggio dei nostri clienti e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente questo possa aver causato" concludono da American Airlines.