Infarto sul volo Torino-Lamezia, l'aereo costretto a tornare indietro: morto passeggero di 35 anni Il dramma è avvenuto su un volo Ryanair partito da Torino con direzione Lamezia Terme. Col ragazzo viaggiava anche la madre che si sarebbe sentita male, dopo aver appreso della morte del figlio. Una vicenda sulla quale si staglia anche il presunto problema della scorta per l'ambulanza in pista.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia questa mattina, mercoledì 17 aprile, all’aeroporto di Torino-Caselle dove un passeggero di trent’anni è morto mentre era in volo dal capoluogo piemontese a Lamezia Terme, in Calabria. L'uomo, che viaggiava in compagnia della madre, ha avuto un malore più o meno a metà del tragitto; sarebbe stato colto da un arresto cardiaco.

Il capitano del volo Ryanair FR8780R, partito alle 11, ha chiesto autorizzazione all’atterraggio di emergenza, ma nessuno degli scali contattati ha dato risposta positiva, così l’aereo è stato costretto a tornare indietro a Torino. Nel frattempo il 35enne è stato soccorso a bordo del velivolo mentre l'allarme al 112 era già stato lanciato. Ma una volta atterrato, per il passeggero non c'è stato nulla da fare ed è deceduto.

La madre, che era con lui, ha accusato a sua volta un malore ed è stata trasportata in ospedale dal 118. Il velivolo è rimasto fermo sulla pista per consentire gli accertamenti dei tecnici dello Spresal e della polizia.

Peraltro una volta tornati a Caselle, l’ambulanza in servizio nello scalo sarebbe stata priva di scorta, come scrivono i giornali locali.

Questo il comunicato della SAGAT, la società che si occupa della gestione e dello sviluppo dell'Aeroporto di Torino, in merito al dramma avvenuto stamane: "Il personale del primo soccorso dell'aeroporto era già in pista prima dell'arrivo dell'aereo, successivamente è arrivata un'ambulanza dal varco tre e non ci sono stati ritardi nell'effettuazione dei soccorsi, per quanto di competenza dell'aeroporto. L'ambulanza per le emergenze non ha bisogno di scorta", precisa.

Su quanto accaduto ora indagano la Polaria e i tecnici dello Spresal.