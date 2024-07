video suggerito

I pasti a bordo dell’aereo sono andati a male: volo costretto all’atterraggio d’emergenza L’aereo della Delta Airlines era partito da Detroit, USA, con direzione Amsterdam, Olanda. Ma è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto JFK di New York. Diverse ambulanze hanno atteso il velivolo all’arrivo. La compagnia si è poi scusata coi passeggeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un volo della Delta Airlines è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto JFK di New York per timori di "contaminazione". L'aereo della compagnia USA era partito da Detroit con direzione Amsterdam. Secondo MailOnline, ai passeggeri a bordo sarebbe stato servito “cibo avariato” durante il volo transoceanico.

Il volo è stato dirottato verso il principale aeroporto degli Stati Uniti nelle prime ore del mattino di oggi, 3 luglio, dopo che si è scoperto che un pasto a bordo era "rovinato", ha detto a DailyMail.com il portavoce della compagnia aerea. Non è stato specificato quanti passeggeri abbiano mangiato il cibo servito a bordo, ma diverse ambulanze erano in attesa sulla pista mentre il velivolo atterrava al ‘JFK – John F. Kennedy International Airport' per fornire le cure di emergenza.

La società ha confermato di aver avviato un'indagine e si è scusata con tutti i passeggeri.

Il volo Delta 136, un jet Airbus A330, aveva 277 passeggeri a bordo quando è partito da Detroit, Michigan, poco prima delle 23:00 di martedì 2 luglio, riferisce il vettore USA. L'equipaggio ha consultato esperti medici prima di decidere di effettuare l'atterraggio d'emergenza.

Un portavoce ha dichiarato a Metro.co.uk: "Il volo Delta 136 da Detroit ad Amsterdam è stato dirottato al JFK di New York mercoledì mattina presto dopo che una parte del servizio pasti a bordo della cabina principale è risultata avariata", si legge nel comunicato.

“Gli equipaggi medici hanno preso in cura tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio interessati. Il team per la sicurezza alimentare di Delta ha incaricato i nostri fornitori di isolare immediatamente il prodotto e avviare un’indagine approfondita sull’incidente" viene precisato.

L’ultimo aggiornamento di volo sul sito web della compagnia conferma che l’aereo dall'Aeroporto Internazionale di Detroit ad Amsterdam è stato “dirottato”.