Com’è fatto il Boeing 737 Max 9 e perché tutti questi aerei saranno fermati

Un Boeing 737 Max 9 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Oregon. Un finestrino e un pezzo della fusoliera sono esplosi poco dopo il decollo generando un foro che ha causato la depressurizzazione della cabina.

A cura di Elisabetta Rosso

Un Boeing 737 Max 9 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Oregon. Un finestrino e un pezzo della fusoliera sono esplosi poco dopo il decollo generando un foro che ha causato la depressurizzazione della cabina. Alaska Airlines ha dichiarato che il volo 1282 ha effettuato un atterraggio di emergenza sicuro portando in salvo i 171 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio all'aeroporto di Portland, ora, però, la compagnia aerea ha sospeso temporaneamente l’utilizzo dei 65 aerei Boeing 737 Max 9. Circa un quinto della sua flotta.

L'aereo è un 737-9 Max e ha ricevuto il suo certificato di aeronavigabilità il 25 ottobre 2023, secondo la Federal Aviation Administration (FAA). È entrato in servizio a novembre e da quel momento ha registrato 145 voli, come rilevato da Flightradar24, sito per il monitoraggio dei voli. Il modello ha già una storia travagliata. In seguito a due disastri aerei che hanno causato la morte di 346 persone, il Max è stato messo a terra in tutto il mondo tra il 2019 e la fine del 2020. Ora Ben Minicucci, amministratore delegato di Alaska Airlines, ha dichiarato che gli aerei saranno rimessi in servizio in seguito alle ispezioni di manutenzione e sicurezza, sottolineando che lo stop è una misura preventiva.

Come è fatto il Boeing 737 MAX9

Il Boeing 737 MAX è il modello di quarta generazione del Boeing 737, l'aereo di linea prodotto da Boeing Commercial Airplanes, e ha sostituito il Boeing 737 Next Generation. La serie è stata annunciata il 30 agosto 2011, ha fatto il suo primo volo il 29 gennaio 2016 e ha ottenuto la certificazione FAA a marzo 2017.

Boeing 737 Max 9 è una versione più grande del jet di linea più venduto di Boeing, il 737 Max 8, e ci sono 215 aerei in servizio in tutto il mondo, secondo la società di dati aerei Cirium. Il nuovo MAX 9 è stato consegnato ad Alaska Airlines alla fine di ottobre ed è stato certificato a inizio novembre, secondo i dati della FAA. Boeing al momento è in attesa della certificazione del suo 737 Max-7 più piccolo, e dei jet Max-10.

Il primo stop per Boeing dopo gli incidenti

Il modello Boeing 737 Max era già stato fermato in tutto il mondo tra il marzo del 2019 e la fine del 2020 in seguito a due disastri aerei in cui erano morte 346 persone. Gli incidenti, il primo nel 2018 in Indonesia e il secondo nel 2019 in Etiopia, sono stati causati dal malfuzionamento di un sensore collegato al software Maneuvering Characteristics Augmentation System, i piloti hanno perso il controllo pochi minuti dopo il decollo e gli aerei sono precipitati. Il Max è poi tornato a volare a fine dicembre 2020.

Il caso del bullone allenatato

A dicembre Boeing ha esortato le compagnie aeree a ispezionare tutti gli aerei 737 Max. L'azienda infatti ha scoperto "un bullone con un dado mancante durante l’esecuzione della manutenzione ordinaria su un meccanismo nel collegamento di controllo del timone", si legge in una nota dalla FAA. Per questo ogni aereo è stato ispezionato prima di essere consegnato ai clienti.

"Il problema identificato su quel particolare aereo è stato risolto", ha poi spiegato Boeing in una nota. "Per estrema cautela, raccomandiamo agli operatori di ispezionare i loro aerei 737 Max e di informarci di eventuali risultati."