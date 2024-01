“Oh mio Dio, va a fuoco”, il Boeing si incendia dopo la partenza da Miami: il video dell’incidente Le fiamme hanno avvolta la coda di un Boeing 747 poco dopo la partenza dall’aeroporto internazionale di Miami, in Florida. L’aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Il video ripreso da un testimone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un Boeing 747-8 della Atlas Air ha preso fuoco pochi minuti dopo il decollo. L'aereo, decollato dall’aeroporto internazionale di Miami giovedì sera, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza.

Sul video postato sui social, che però non è stato ancora totalmente verificato, si vede il velivolo letteralmente in fiamme mentre sorvola la città della Florida. "Oh mio Dio, sta andando a fuoco", dice, sconvolta, la persona che sta filmato.

I dati registrati da Flightaware hanno confermato che l'aereo cargo, del valore di oltre 400 milioni di dollari, è decollato dall'aeroporto internazionale di Miami alle ore 22.32 e che il suo pilota è stato costretto a compiere un atterraggio d'emergenza appena 14 minuti dopo, ovvero alle 22.46. Il 747-8 della Boeing è alimentato da quattro motori General Electric GEnx. Con ogni probabilità c'è stato un problema ad uno di questi.

"Possiamo confermare che il volo 5Y095, un aereo cargo, è atterrato in sicurezza dopo aver riscontrato un malfunzionamento al motore subito dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Miami (MIA)", ha dichiarato infatti un portavoce della Atlas Air. "L'equipaggio ha seguito tutte le procedure standard ed è tornato sano e salvo a destinazione", ha aggiunto, "in Atlas, la sicurezza è sempre la nostra massima priorità e effettueremo un'ispezione approfondita per determinare l'origine del problema.

La Boeing al momento non ha commentato l’accaduto. La nota azienda americana è stata colpita da una vera e propria crisi da quando un aereo di linea MAX 9 dell'Alaska Airlines (ALK.N) ha perso un portellone in volo poco dopo il decollo da Portland, nello Stato dell'Oregon. Dopo questi eventi oltre 170 aerei sono stati messi a terra e la Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine sull'incidente.