Francia, incendio alla cattedrale di Rouen: in fiamme la guglia, soccorritori sul posto Incendio in corso nella cattedrale di Rouen, nel nord della Francia. Sul posto soccorritori e vigili del fuoco: la chiesa è attualmente in fase di restauro.

A cura di Susanna Picone

Un incendio è scoppiato sulla guglia della cattedrale di Rouen, in Normandia, mentre dei lavori erano in corso. Una foto di quanto sta accadendo è stata pubblicata dal sindaco di Rouen Nicolas Mayer-Rossignol su X: si vede un pennacchio di fumo che fuoriesce dalle impalcature che circondano la guglia. Il sindaco ha precisato che è la guglia ad essere al centro dell'incendio "di origine ignota" al momento.

Sul posto ci sono vigili del fuoco e servizi di soccorso che hanno riferito che l'allarme è stato lanciato alle ore 12 e che "sono stati coinvolti 33 motori e 63 vigili del fuoco”. Stando a quanto si apprende, l’incendio è scoppiato in cima alla guglia, che non è di legno ma di metallo e attualmente è in fase di restauro. Il governo francese non sa ancora se la struttura in legno sia stata colpita.

La cattedrale è stata subito evacuata quando è scoppiato l’incendio e si è creato un perimetro di sicurezza: la prefettura invita a "non recarsi sul posto per permettere ai servizi di emergenza di lavorare". "Si tratta di un sito complesso a causa della altezza con strutture di impalcatura molto importanti", ha detto a Tendance Ouest Richard Duplat, capo architetto dei monumenti storici.

La cattedrale di Rouen in Francia è tra le più grandi e sfarzose chiese gotiche del Paese. Vanta il primato di avere la guglia più alta del Paese e la terza d'Europa. Dal 1862 è riconosciuta come monumento storico di Francia. Ed è anche un luogo simbolo della storia francese: la cattedrale si trova a poca distanza dalla piazza del Mercato Vecchio, dove Giovanna d'Arco fu arsa viva.