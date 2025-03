Scoppia incendio alla raffineria Api di Falconara, prima il boato poi le fiamme: “Situazione sotto controllo” Domato l’incendio scoppiato alla raffineria Api di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, nella serata di ieri, venerdì 21 marzo. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente il rogo non ha causato feriti o vittime. La sindaca: “Situazione sotto controllo”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

L'incendio nella raffineria di Falconara Marittima ripreso in un video (screenshot).

Prima il boato, poi le fiamme. Nella serata di ieri, venerdì 21 marzo, è scoppiato un incendio nella raffineria Api di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Dopo circa un'ora la fiamme sono state domate e fortunatamente il rogo non ha causato feriti o vittime.

Secondo quanto è stato ricostruito, il fuoco sarebbe divampato su un impianto ad alta pressione, probabilmente a causa della rottura di un tubo, producendo delle fiamme molto alte. Immediatamente sono state attivate le procedure di sicurezza all’interno dello stabilimento.

Sul posto, subito dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incendio, sono intervenute le squadre di Ancona, Senigallia e Jesi che sono riusciti a spegnere le fiamme. Insieme ai vigili, sono arrivati rapidamente anche due assessori del Comune di Falconara Marittima, Marco Giacanella e Ilenia Orologio, e la sindaca Stefania Signorini per monitorare la situazione.

Diverse persone hanno scritto sui social di aver sentito nella zona un forte boato, come di un'esplosione, e nelle immagini diffuse in rete si vedono fiamme alte salire dallo stabilimento. Gli impianti erano stati riaperti ed erano ripartiti alcuni giorni fa, dopo un fermo per manutenzione.

L'incendio, fanno sapere i vigili del fuoco, si è sprigionato nel settore della lavorazione del gasolio ed è stato messo sotto controllo. La Direzione regionale dei vigili del fuoco ha allertato uomini e mezzi da tutti i Comandi delle Marche che hanno raggiunto il luogo dell'intervento.

"Sono entrata in raffineria e ho parlato direttamente con il responsabile della manutenzione, ma mi ero già sentita telefonicamente con il direttore dello stabilimento. La conferma più importante è che non ci sono feriti", aveva detto in serata la sindaca Signorii all'emittente locale ètv Marche.

"L'altro aspetto importante è che tutto è sotto controllo. Mi è stato riferito che l'incendio è stato domato dalle squadre interne dell'Api. Circoscritto e domano, non ha interessato i serbatoi, tanto che la raffineria ha continuato la sua attività"

Non è stato attivato il piano di emergenza esterno, ha spiegato ancora la prima cittadina, perché "si è trattato di un incidente interno, come è stato confermato anche dal viceprefetto. Noi ci siamo subito attivati per avere informazioni, c'è stata apprensione, preoccupazione, ma quando si hanno notizie positive si può tirare un sospiro di sollievo".

Non è la prima volta che nella raffineria scoppia un incendio. Come ricorda Rai News, nell’agosto del 1999 un rogo causò due morti. Mentre nel settembre 2004 un’esplosione nell'area deposito bitumi della raffineria causò la morte di un camionista.