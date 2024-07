Figlia manda messaggi al padre morto per diversi mesi. Poi qualcuno le risponde: “Oh mio Dio”

video suggerito

La morte di un genitore è qualcosa che segna nell'animo, irrimediabilmente. Il distacco non è facile, lo sa bene Nilufar Nizam, 26enne originaria dell’Uzbekistan e che ora vive a New York. Suo padre era "perfettamente sano" quando ha perso la vita improvvisamente, durante il sonno, due settimane prima del suo 51esimo compleanno, nel gennaio dello scorso anno. Secondo i medici legali, il cuore dell'uomo si è fermato senza una ragione apparente.

“Ho perso la testa quando è successo, soprattutto il primo mese ero sotto shock”, ammette la ragazza a Newsweek. "Era sempre pronto a darti il miglior consiglio. Era come se avesse il dono di leggere le persone, e ogni volta che avevo un problema con qualcuno o qualcosa, il suo consiglio, la sua opinione o il suo giudizio erano sempre veri e onesti" ha ricordato il genitore.

"Ho iniziato a mandargli messaggi circa un mese dopo la sua morte, perché era quello che facevo di solito quando era vivo", ha ammesso Nilufar. "Quei messaggi mi hanno dato molto conforto. Gli parlavo di quello che succede ogni giorno. Soprattutto le cose che riguardavano mio fratello, 19 anni: lui era la pupilla degli occhi di mio padre, quindi so avrebbe voluto sapere come stava" aggiunge.

Ma dopo diversi mesi, il suo “cuore si è spezzato” quando è accaduto l’inaspettato. Era il 17 maggio, esattamente 5 mesi dopo la sua scomparsa. “Ciao papà. Sono passati 5 mesi da quando te ne sei andato. Mi manchi tanto. Vorrei che tu fossi qui accanto a me. Il dolore di perderti è stata la cosa più difficile che abbia mai vissuto. Ti amo tanto. Sono così sconvolta che tu non sia più qui. Mi mancherai sempre", ha scritto la giovane.

I messaggi di Nilufar inviati sull'app erano sempre rimasti verdi, ad indicare che erano stati inviati ma non consegnati. Questa volta, però, il suo messaggio è diventato blu.

“Avevo appena finito la terapia ed ero seduta in macchina a scrivere un messaggio. Non appena ho premuto Invio e ho visto il blu, ho capito cosa era successo. Poi qualcuno ha risposto: ‘Oh mio Dio, mi dispiace tanto'".

Il numero di Murad era passato ad un nuovo utente, totalmente estraneo a Nilufar. La ragazza si è subito scusata: "Mi dispiace disturbarla. Mandavo sempre un messaggio a mio padre a questo numero". Spiegando la decisione di rispondere subito, la ragazza ha detto: "Non volevo preoccuparli troppo o spaventarli, ma fortunatamente hanno capito".

Ma quella risposta improvvisa ha suscitato emozioni contrastanti in Nilufar: "Mi sentivo come se lo avessi perso di nuovo. Mi sono sentita come tradito in un certo senso, perché era l'unica cosa che mi restava di lui…"

Ha così provato a trovare un’alternativa, utilizzando Facebook Messenger o Whatsapp, ma non è stata la stessa cosa. "Mi sentivo davvero in colpa per non aver fatto qualcosa per mantenere il suo numero di telefono". Condividendo la sua storia su TikTok il mese scorso, Nilufar ha detto: “Non posso nemmeno più mandargli messaggi, anche questo mi è stato portato via”. Il video ha ricevuto più di 4 milioni di visualizzazioni e 166.000 Mi piace.