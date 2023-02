Blitz anticorruzione: Zelensky non risparmia nemmeno Kolomoisky, l’oligarca che lo lanciò in politica Una nuova ondata di raid anti corruzione in Ucraina ha preso di mira i vertici delle dogane ucraine ma anche personaggi potenti come Igor Kolomoisky, l’oligarca che lanciò in politica lo stesso Presidente divenendo poi un suo stretto alleato.

A cura di Antonio Palma

"Sulla corruzione la giustizia sarà assicurata" così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nelle scorse ore una nuova ondata di raid anticorruzione nel Paese che ha preso di mira i vertici delle dogane ucraine ma anche personaggi potenti come Igor Kolomoisky, l'oligarca che lanciò in politica lo stesso Presidente divenendo poi un suo stretto alleato.

"Sfortunatamente, in alcuni ambiti, l'unico modo per garantire la legittimità è cambiare i leader insieme oltre che portare avanti i cambiamenti istituzionali" ha dichiarato Zelensky annunciando la nuova operazione con epurazioni, perquisizioni e sequestri. Gli agenti del servizio di sicurezza ucraino si so presentati in casa Kolomoisky mercoledì nell'ambito di una indagine che ipotizza i reati di truffa in relazione ad alcune società petrolifere. I reati contestati sarebbero appropriazione indebita di prodotti petroliferi ed evasione dei dazi doganali.

Kolomoisky che era considerato uno dei più ricchi e potenti oligarchi dell’Ucraina, sostenne finanziariamente la campagna elettorale di Zelensky, con cui era in rapporti di affari da diverso tempo, ma da anni ormai le loro strade si sono separate. Già nel 2021 l'uomo infatti era finito nel mirino delle autorità per corruzione e da allora i problemi avuti con le autorità di Kiev sono cresciuti a dismisura fino alla decisione dello stesso Zelensky di nazionalizzare diversi asset dell’imprenditore nel novembre scorso, compresi quelli nel settore energetico.

L'Ucraina è stata sottoposta a crescenti pressioni da parte dei suoi partner occidentali, in particolare l'UE, per contrastare la corruzione da mesi ormai l'Ucraina ha lanciato una campagna anticorruzione facendo arrestare funzionari e dirigenti. "Oggi è stato un giorno importante per il nostro stato, sono stati affrontati coloro che anche in questo momento hanno cercato di indebolire l'Ucraina. Non permetteremo a nessuno di indebolire il nostro stato" ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky