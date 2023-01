Bimbo di 3 anni scappa di casa mentre il padre gioca ai videogiochi: la polizia lo trova nudo in strada Il caso arriva dalla Florida ed è stato denunciato dalla madre del piccolo sui social. “Mio marito ha un problema, se non è a lavoro gioca”. Il bambino sta bene.

A cura di Biagio Chiariello

Suo padre era preso dai videogiochi, e non si è neanche accorto della sua assenza: un bimbo di appena 3 anni è così uscito di casa e ha iniziato a girare nudo per strada, rischiando di essere investito da un’auto.

La notizia arriva dalla Florida ed è stata diffusa dalla madre del bambino su Reddit. La donna ha voluto rivolgersi al social network, molto popolare negli USA, per discutere il problema della dipendenza del marito dai giochi online di come questa sia diventata un pericolo per i suoi figli. La donna, che vive in una zona rurale dello Stato a Sud-Est degli USA, è madre di due bambini di 3 e 7 anni, entrambi autistici.

Di lavoro fa l'infermiera, ha turni di 12 ore al giorno, e siccome non era la prima volta che il piccolo provava ad allontanarsi da casa aveva installato allarmi su porte e finestre per tenerlo in qualche modo sotto controllo anche a distanza. Ma non sono bastati.

“Mio marito – si legge nel post pubblicato – sembra dare la priorità ai suoi videogiochi più che ai nostri figli e questo mi fa arrabbiare. Siamo entrambi giocatori. A volte gioco un po’ quando sono fuori dal lavoro, di tanto in tanto, senza esagerare. Ma quest’uomo se non è a lavoro gioca”.

La donna ora pare intenzionata a chiedere il divorzio, anche alla base di altre “mancanze” del suo compagno: “Dimentica di frequente di andare a prendere il figlio al nido e quando deve occuparsi dei pasti dei bambini anziché cucinare cibo salutare ordina pizza o cibo cinese a domicilio”.

“Non importa se ha due figli a cui badare – insiste – li lascerà davanti alla tv e si chiuderà nella sua stanza a giocare. Chiunque metta in pericolo i propri figli per un videogioco ha un problema serio, per questo gli ho suggerito di vedere un terapista”.

Ad ogni modo il piccolo sta bene. È stato trovato dalla polizia e riportato a casa, anche e soprattutto grazie al braccialetto, messo al polso dei figli dalla stessa genitrice, con l’indirizzo di casa.

Il padre ha provato a giustificarsi affermando di aver iniziato a giocare solo dopo aver messo a letto i figli. Molti commentando il post hanno suggerito alla donna di lasciare il marito e prendersi cura dei due bambini facendosi aiutare da qualcun altro.