Bimbo di 2 anni muore di stenti accanto al cadavere del papà: l'uomo aveva avuto un infarto giorni prima Tragedia a Skegness, nel Lincolnshire: un bimbo di 2 anni è stato trovato morto accoccolato accanto al cadavere del padre, che due settimane prima pare avesse avuto un infarto. La scoperta è stata fatta dai servizi sociali.

A cura di Ida Artiaco

È stato trovato morto a soli due anni accanto al cadavere del padre, deceduto circa due settimane prima a causa di un infarto. Arriva dall'Inghilterra questa storia di estrema solitudine: lo scorso 9 gennaio il corpo senza vita del piccolo B.B. è stato rinvenuto accoccolato accanto a quello del papà 60enne nella loro casa a Skegness, nel Lincolnshire, come riporta il quotidiano The Sun.

A riconoscere il corpo del piccolo è stata la mamma della giovanissima vittima, 43 anni, da tempo separata dal padre. Sul suo affido condiviso, questo è quanto ha ricostruito la stampa locale, vigilavano i servizi sociali. Il padre del piccolo veniva controllato saltuariamente dai servizi perché classificato come "irascibile". L'ultimo contatto telefonico che avevano avuto con l'uomo era stato il 27 dicembre.

Un operatore del Comune aveva bussato alla sua porta il 2 e il 4 gennaio per un’ispezione ma nessuno gli aveva risposto. In entrambe i casi era seguita una segnalazione alla polizia che, tuttavia, non è intervenuta prima del 9. Entrati in casa gli agenti hanno trovato i due cadaveri.

Secondo il medico legale, sarebbe da escludere l’avvelenamento da monossido di carbonio inizialmente indicato come possibile causa del decesso. L'uomo è morto per infarto, mentre il bambino è deceduto a causa di fame e di sete. A sopravvivere all'interno dell'abitazione solo Skylar, il loro cane.

Tante lo polemiche da parte dell'opinione pubblica, che si chiede perché le autorità non siano intervenute prima. La madre del bimbo ha detto alla stampa locale che "i servizi sociali sapevano che il mio ex marito aveva problemi di cuore e che non stava bene. Erano consapevoli dei rischi a cui era esposto il bambino", aggiungendo che i due erano insieme da Natale: "C'era di tutto nel frigo, se solo mio figlio fosse stato più alto forse sarebbe sopravvissuto". Il Consiglio della contea di Lincolnshire ha avviato un'indagine.

Il direttore esecutivo dei servizi per l'infanzia, Heather Sandy, ha descritto quanto successo come un "episodio devastante", ha detto a World at One di BBC Radio 4. "Era a casa da solo con il bambino, e questo significava che non c'era più nessuno che potesse prendersi cura di lui", ha aggiunto.