Bimbo colpito da fuoco d’artificio resta ferito. Il papà: “Aiutatemi a scoprire chi ha sparato” Il piccolo Bradley, che stava giocando assieme ad un amico in un campo di girasoli in Galles, ha subito gravi ferite ed è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Cardiff. La denuncia del papà Rhydian: “I fuochi d’artificio possono essere armi letali, in Regno Unito chiunque sia maggiorenne può utilizzarli senza licenza”.

A cura di Matteo Pelliccia

Foto di repertorio

Una tranquilla giornata di gioco si è trasformata in un incubo per la famiglia Guzvic quando il loro figlio di otto anni, Bradley, è stato gravemente ferito in un incidente causato da un fuoco d'artificio a Hengoed, Galles. Il padre, Rhydian Guzvic, ha raccontato il suo terrore quando ha appreso dell'incidente che ha coinvolto Bradley e il suo amico di nove anni.

L'incidente è avvenuto mentre i due ragazzi giocavano in un capo di girasoli vicino casa. Secondo quanto riferito, tre giovani hanno lanciato loro un oggetto esplosivo non ancora identificato, probabilmente un petardo.

Quando i bambini hanno raccolto l'oggetto, questo è improvvisamente esploso in faccia a Bradley, causando ferite gravi.

Il piccolo Bradley ha perso immediatamente i sensi a causa dell'esplosione e ha subito lesioni al viso: è stato subito trasportato all'ospedale pediatrico di Cardiff, la capitale gallese, dove è ancora ricoverato.

Qui Bradley è stato sottoposto a una TAC completa, rivelando la presenza di schegge nelle ferite, tra cui una vicino all'occhio. Fortunatamente il piccolo non presenterebbe danni irreparabili alla vista.

Il secondo ragazzo coinvolto nell'incidente invece è stato trasportato in aereo all'ospedale di Bristol, in Inghilterra, dove sta ricevendo cure per una grave ferita alla mano.

In seguito all'incidente, Rhydian Guzvic ha anche sollevato la questione della necessità di regolamentare più severamente l'acquisto di fuochi d'artificio.

Attualmente, nel Regno Unito, "chiunque abbia più di diciotto anni può acquistare, trasportare o utilizzare fuochi d'artificio di diverse categorie senza bisogno di licenza" ha dichiarato l'uomo ai media l0cali.

Rhydian ha sottolineato che i fuochi d'artificio "possono essere pericolosi, e in alcuni casi, come quello che ha coinvolto Bradley, possono essere usati come armi letali". Il padre del piccolo ha fatto appello al pubblico per qualsiasi informazione utile alle autorità.

La polizia di Gwent, la contea gallese dove si trova la cittadina di Hengoed, sta indagando sull'incidente e ha chiesto alla comunità di collaborare nell'identificare i responsabili.