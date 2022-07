Bimba di 8 anni uccisa da una setta: diabetica, le hanno negato l’insulina per una settimana Il caso di Elizabeth Struhs, morta il 7 gennaio nei pressi di Brisbane, in Australia. I genitori, che facevano parte di una setta, “dicevano solo preghiere” per curarla. “Ha vissuto una settimana di agonia”.

A cura di Biagio Chiariello

Diabetica, le hanno negato l’insulina per una settimana. La polizia australiana ha incriminato 12 membri di una setta religiosa per la morte di Elizabeth Struhs. Per sette giorni la piccola è stata lasciata in balia di se stessa, negandole la cura che le avrebbe fatto superare le crisi ipoglicemiche e limitandosi a "pregare". La bimba è stata trovata morta nella sua casa a sud di Brisbane, in Australia, lo scorso 7 gennaio.

Nei mesi scorsi i suoi genitori erano già stati accusati di omicidio, tortura e maltrattamento di minore. Oggi altri dodici membri di una setta religiosa – tra i 19 e i 64 anni di età – sono stati arrestati per la tragedia.

Il gruppo, secondo la Polizia del Queensland, era a conoscenza delle precarie condizioni di salute di Elizabeth, ma nonostante ciò, nessuno ha mai fatto nulla per aiutarla o si è opposto alla decisione dei genitori, Jason e Kerrie Struhs, di somministrarle il farmaco salvavita per chi soffre di diabete

I coniugi fanno parte di questa piccola ma molto affiatata setta religiosa della città di Toowoomba, non associata ad alcuna chiesa tradizionale. La sorella maggiore di Elizabeth, che aveva troncato i rapporti con i genitori, ha detto che la coppia era parte di una setta "dominata da paura e controllo" che viveva la religione in modo estremo.

"Dobbiamo fronteggiare la realtà brutale del fatto che le persone che dovevano proteggere mia sorella non l'hanno fatto e forse non sapremo veramente quello che è successo", ha dichiarato Jayde Struhs.

"Non ho mai visto nulla di simile. Questa storia è sconvolgente: non soltanto per il Queensland, ma credo per tutta l’Australia", ha detto il sovrintendente investigativo Garry Watts, un poliziotto esperto della regione: "In 40 anni di investigazioni, non mi sono mai trovato in un caso simile", ha aggiunto Watts.