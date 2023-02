Bimba di 5 anni trovata morta in un parco in Germania, arrestato un 19enne: “È omicidio” La bambina di 5 anni non si trovava da martedì pomeriggio: l’hanno trovata a poche centinaia di metri dal luogo della scomparsa con gravi ferite sul corpo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la piccola è morta in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Una bambina di cinque anni è stata trovata morta in Germania. La piccola – a ricostruire la vicenda sono i media tedeschi – era scomparsa da Berlino martedì pomeriggio ed è stata trovata in fin di vita nelle scorse ore.

Nonostante gli sforzi dei medici che l'hanno rianimata sul posto, per lei non c’è stato nulla da fare: la bimba è morta in ospedale poco dopo il ritrovamento. La polizia sospetta possa trattarsi di un omicidio e stando alle prime informazioni diffuse in relazione alla morte della bimba è stato arrestato un ragazzo di 19 anni. Si tratterebbe di una persona che avrebbe un legame con la vittima.

A trovare la bambina nel distretto di Pankow – a circa 300 metri dal parco dove la piccola era scomparsa martedì pomeriggio – è stato un passante che ha subito allertato la polizia: la piccola aveva gravi ferite sul corpo.

"Aveva ferite tali da pensare che si trattasse di un omicidio", ha detto un portavoce della polizia dando notizia dell’arresto del giovane sospettato. Anche su Twitter la polizia tedesca ha confermato la morte della bimba (l'età della bambina è stata successivamente corretta) e l'arresto di un sospetto.

Per il momento la polizia non ha reso noto quale sarebbe il rapporto tra la bambina e il 19enne. Dal momento della scomparsa della bambina la polizia aveva avviato le ricerche: con la speranza di trovare la bimba era stato utilizzato un elicottero più cento soccorritori.

Per il momento la polizia di Berlino non ha fornito ulteriori informazioni su quanto accaduto: le indagini sono in corso.