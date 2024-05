video suggerito

Bimba di 5 anni strangolata dalle corde dell'altalena mentre va sullo scivolo in Usa: "Ora ballerà in cielo" Secondo i medici dell'ospedale del Colorado dove è ricoverata, ormai per la bambina non c'è più niente da fare e i genitori stanno valutando quando staccare le macchine che la tengono in vita e donare gli organi per salvare altre vite.

A cura di Antonio Palma

L'innocente gioco di una bimba tra scivolo e altalena in un luogo sicuro, nel giardino di casa, in un attimo si è trasformato in tragedia in un'abitazione di Fort Collins, negli Stati Uniti. Scendendo dallo scivolo, la piccola di 5 anni è rimasta impigliata col collo nella fune dell'altalena vicina che gli ha provocato danni gravissimi. Si è trattato di poche decine di secondi prima che gli adulti presenti in casa intervenissero per liberarla ma questo purtroppo è stato sufficiente perché la bimba riportasse un danno cerebrale fatale.

La bambina è rimasta troppo tempo senza ossigeno al cervello che ha le ha causato danni permanenti. Dopo aver sperato per giorni che potesse farcela, oggi la famiglia ha annunciato che, secondo i medici dell'ospedale del Colorado dove è ricoverata, ormai per la bambina non c'è più niente da fare e i genitori stanno valutando quando staccare le macchine che la tengono in vita e donare gli organi per salvare altre vite.

“Oggi abbiamo fatto alcuni test. La bimba è rimasta senza ossigeno e questo le ha fatto gonfiare il cervello. Una risonanza magnetica oggi ha confermato che il gonfiore era abbastanza significativo da non scomparire e abbiamo preso la difficile decisione di trasferirla in un centro di fine vita e della donazione di organi", ha fatto sapere la zia della bambina. “In questo momento, stiamo esaminando le opzioni per rendere la sua transizione il più semplice possibile" ha aggiunto, ringraziando quanti sono stati vicini alla famiglia in questo momento difficilissimo: "Grazie a tutti per i vostri continui pensieri, preghiere e condivisioni per la nostra dolce bambina. Se hai alzato lo sguardo ieri sera, o alzi lo sguardo stasera, vedrai la nostra signorina fare uno spettacolo bellissimo per te in cielo".

La dinamica esatta della tragedia ancora non è chiara ma la famiglia ritiene che tutto sia avvenuto quando la piccola ha spostato i giochi che erano nel cortile di casa. "La bimba stava giocando innocentemente da sola fuori, poi ha tirato lo scivolo di plastica vicino all'altalena e in qualche modo è rimasta intrappolata nelle corde mentre scendeva giù", ha detto la zia a Fox 31, concludendo: "Questo le ha fatto mancare l'ossigeno".