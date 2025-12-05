Esteri
Bimba di 2 mesi muore annegata in una cisterna d’acqua, il papà confessa: “Volevamo un maschio”. Choc in Pakistan

In Pakistan una coppia di genitori ha ucciso la figlia di due mesi perché “voleva un maschio”. Il papà, fermato, ha confessato, ma la mamma è in fuga. Attesa per l’autopsia sulla piccola.
A cura di Ida Artiaco
Immagine di repertorio.
Hanno ucciso la figlia di soli due mesi di vita perché, in realtà, volevamo un maschio. È successo in Pakistan dove un uomo ha confessato l'omicidio della piccola, mentre la moglie al momento è in fuga. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, stando alla stampa locale, la coppia, residente nel distretto di Mianwali, nel Punjab, avrebbe ucciso la bimba perché insoddisfatta della nascita di un'altra femmina.

Secondo gli investigatori, la neonata è annegata in una cisterna d'acqua domestica. La polizia ha arrestato il padre, Shahzad, mentre la madre è fuggita ed è ricercata dalle autorità. Durante l'interrogatorio, Shahzad avrebbe confessato il delitto, dicendo agli agenti che la coppia sperava in un figlio maschio e non voleva un'altra bambina, erano rimasti "insoddisfatti". Lo Stato ha intentato un'inchiesta per omicidio e sono in corso ulteriori indagini, mentre la polizia continua a cercare la madre.

Gli agenti hanno descritto l'omicidio come un episodio "profondamente inquietante" e hanno affermato che le indagini sarebbero state condotte con "massima serietà". Hanno aggiunto che il corpo della neonata è stato sequestrato per l'autopsia, i cui risultati potranno aiutare a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Non è il primo caso di genitori che uccidono i figli in Pakistan. Lo scorso luglio una ragazza di 16 anni è stata brutalmente ammazzata dal padre per essersi rifiutata di cancellare il proprio account TikTok. L'omicidio è avvenuto a Rawalpindi, importante centro urbano nei pressi della capitale Islamabad. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’uomo, dopo aver compiuto il gesto estremo, ha tentato di inscenare un suicidio, nella speranza di depistare le indagini.

Esteri
