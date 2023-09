Bimba di 2 anni scompare dal giardino di casa: ritrovata ore dopo nel bosco, dormiva sul suo cane Un bambina di due anni è stata ritrovata in un bosco nel Michigan mentre dormiva sul proprio cane che le faceva da cuscino. La sua famiglia e la polizia l’hanno cercata per ore dopo che si era allontanata spontaneamente dal giardino di casa dove stava giocando.

In Michigan, negli stati Uniti, una bimba di due anni si è allontanata da casa per qualche ora per poi essere ritrovata in un bosco, mentre riposava sul proprio cane. Il suo nome è Thea Chase, la piccola americana che ha camminato a piedi nudi per quasi 5 chilometri per poi addormentarsi lungo il sentiero appoggiata con la testa sul suo Hartley, uno springer inglese di proprietà della famiglia.

"Thea è scomparsa dall'abitazione situata nel villaggio di Faithorn insieme con i suoi due cani mentre giocava in giardino" ha spiegato la Polizia di Stato del Michigan alla CNN, aggiungendo: "Sua madre, Brook Chase, ha raccontato di aver avuto ad un certo punto, l'istinto di andare a controllare se all'esterno della propria abitazione la sua bimba stesse bene".

"Io e mio cognato eravamo in casa e lui poco prima era uscito in giardino per avvisare la piccola di entrare perché non aveva le scarpe" ha dichiarato la signora Chase, rivelando: "Quando ci siamo accorti che Thea non era in casa, ho iniziato a urlare disperatamente."

La madre e lo zio della bimba hanno iniziato a cercarla per venti minuti, poi hanno deciso di avvertire della scomparsa il signor Chase e la polizia. "Quando riceviamo una chiamata del genere, tutto il resto si ferma", ha fatto sapere il tenente della Polizia di Stato, Mark Giannunzio.

Per cercare Thea, gli agenti hanno utilizzato cani, squadre di salvataggio e ricerca e droni, mentre tutti i cittadini hanno contribuito riunendosi in gruppo per aiutare a localizzare la piccola. Si è subito pensato potesse aver intrapreso la strada che portava all'area boschiva poco lontano dalla casa.

Quattro ore dopo, verso la mezzanotte, un amico di famiglia che stava aiutando a cercare la piccola Thea a bordo del suo fuoristrada, si è accorto della presenza di un Rottweiler, uno dei due cani della famiglia Chase. "Buddy ha iniziato ad abbaiare e ad avvicinarsi" ha raccontato.

Successivamente, quando la polizia ha localizzato il luogo in cui si trovava la bambina, si è avvicinata per svegliarla e in quel momento si è accorta che la sua testa era poggiata sul corpo del cane che le faceva da cuscino. "Quei cani li adora ed è come se li avesse legati al dito" ha riferito la madre.

"Un volta rientrata a casa, rideva e mi diceva ‘Ciao, mamma' divertita" ha poi concluso.