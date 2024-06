video suggerito

Bimba di 2 anni muore soffocata dalla corda della tenda mentre gioca in casa, tragedia in Irlanda A fare la terribile scoperta la madre della piccola che era andata a controllare in stanza trovando la bimba esanime. La tragedia, che ha sconvolto la comunità locale, si sarebbe consumata mentre in casa era presenta la sorella gemella della piccola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Dramma in Irlanda dove una bimba di soli 2 anni è morta in maniera tragica in casa sua a seguito di uno spaventoso incidente domestico mentre giocava in stanza. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe rimasta impigliata nel cavo di una tenda nell'abitazione di famiglia ed è morta soffocata. La tragedia è avvenuta mercoledì pomeriggio nella zona di Dungarvan, nella contea di Waterford, nel sud dell'Irlanda.

A fare la terribile scoperta la madre della piccola che era andata a controllare in stanza trovando la bimba esanime. Immediati i soccorsi da parte della giovane donna, una 28enne, e degli altri adulti presenti in casa. La successiva chiamata ai servizi di emergenza ha fatto scattare immediatamente l'intervento dei sanitari, giunti sul posto in poco tempo, ma purtroppo ogni sforzo per salvare la bimba si è rivelato inutile.

La bimba è risultata subito gravissima. Dopo le prime manovre rianimatorie, è stata portata d'urgenza in ambulanza all'ospedale universitario di Waterford dove però purtroppo i medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo. Sul luogo dell'accaduto è accorsa anche la polizia irlandese che però sta trattando il caso come un tragico incidente e dunque non vi sono né indagati né ipotesi di reato.

La tragedia, che ha sconvolto la comunità locale, si sarebbe consumata mentre in casa era presenta la sorella gemella della piccola. "La Gardaí di Waterford ha risposto a una chiamata di emergenza mercoledì sera in relazione a una bambina trovata priva di sensi nella sua casa nella contea di Waterford", ha detto un portavoce della Garda in una nota, sopiegando che la polizia preparerà un report per il coroner di Waterford che indagherà sui fatti.

Le autorità locali però hanno già avviato le pratiche per restituito la salma della bimba ai parenti che hanno organizzato un ultimo saluto e i funerali per domenica prossima.