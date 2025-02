Bimba di 11 anni scompare all’uscita di scuola, trovata morta nel parco: terribile omicidio in Francia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Terribile omicidio in Francia dove una bambina di 11 anni è stata trovata morta in un bosco dopo essere sparita nel nulla all’uscita da scuola venerdì scorso. Per la polizia non ci sono dubbi, la piccola è stata uccisa ma il delitto per ora è avvolto nel mistero. L’orribile vicenda ha come scenario Épinay-sur-Orge, nel dipartimento dell'Essonne, a sud di Parigi.

Nel piccolo comune francese l’allarme era partito nel primissimo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14, quando la piccola non aveva fatto rientro a casa all’uscita della scuola media che frequentava. Immediato l’allarme lanciato dai genitori preoccupati che, dopo averla cercata a scuola ma anche tra amici e aprenti, hanno chiamato la polizia.

Le ricerche dell’undicenne sono partite immediatamente insieme a numerosi appelli social. Dalle indagini era emerso che la piccola si era incamminata verso casa come faceva sempre e le telecamere della zona l’hanno ripresa mentre si avviava verso un sentiero che era solita percorrere.

Purtroppo, però, dopo una intensa ricerca con l'ausilio di cani, un elicottero e dei droni, la polizia ha trovato il corpo senza vita della minore sabato mattina nel Parc des Templiers, un parco che si trova a circa un chilometro dalla sua scuola. Il procuratore ha confermato che per la sua morte "è stata aperta un'indagine per omicidio di un minore".

Gli inquirenti hanno confermato che la piccola è stata picchiata prima di essere accoltellata a morte, ma non ha subito violenza sessuale. L'autopsia ha rivelato la presenza di "un gran numero di ferite provocate da un oggetto tagliente in parti vitali" hanno riferito gli investigatori francesi.

"Sono in corso indagini su sistemi di videosorveglianza per identificare l'individuo che potrebbe averla seguita mentre usciva dalla scuola" ha spiegato il pm. Prima che il suo corpo venisse ritrovato, la polizia aveva fermato un giovane di 23 anni che si ritiene fosse stato ripreso dalla stessa telecamere di sorveglianza, e la sua compagna di 20 anni, ma poi sono stati rilasciati senza accuse.