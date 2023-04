Bimba di 10 anni trovata morta in Germania: “Era parzialmente svestita, fermati 3 minori” Dopo la morte di Luise, 12 anni, un altro caso scuote la Germania: una bambina di 10 anni è stata trovata senza vita in una struttura di assistenza per l’infazia a Wunsiedel, in Alta Franconia.

A poche settimane dalla morte di Luise, la dodicenne uccisa da due coetanee, un altro caso che riguarda una giovanissima scuote la Germania. È stata trovata morta una bambina di 10 anni e, come riportano i media tedeschi, la polizia ipotizza si possa trattare di “opera di terzi”.

Il corpo senza vita della bambina è stato trovato in una struttura di assistenza per l'infazia a Wunsiedel, in Alta Franconia. I quotidiani Bild e Rtl riportano che tre minori, due di 11 anni e uno di 16 anni, sono stati fermati dalla polizia e si trovano in custodia. La ragazzina, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata trovata morta martedì mattina intorno alle 8:45, ma la notizia è stata diffusa solo oggi per non ostacolare le indagini.

A trovare la bambina, a quanto si apprende, sono stati alcuni dipendenti della struttura. La bambina era in una stanza della struttura.

"Solo l'equipe medica di emergenza potrà determinare la morte della bambina di dieci anni", ha detto il portavoce della polizia aggiungendo che sarà effettuata l’autopsia sul corpo della bambina per cercare di chiarire con esattezza la causa della morte.

Secondo le prime notizie, le indagini sarebbero orientate anche su un possibile reato a sfondo sessuale: la bambina sarebbe stata trovata parzialmente svestita.

Per le indagini, scrivono i media tedeschi, è stata istituita una commissione speciale. La polizia ha fatto sapere che per il momento non fornirà ulteriori informazioni. Bisognerà ora attendere che le indagini chiariscano retroscena e movente del delitto, ha detto un portavoce della procura.