Berlino, cori in metro con slogan nazisti e musica di Gigi D'Agostino: il flash mob dei giovani di AfD Junge Alternative, organizzazione giovanile del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland, ha lanciato un flash mob salendo sulla metro di Berlino con cartelli che riportavano lo slogan nazista "Tutti per la Germania". I giovani cantavano la nota canzone L'amour toujours, di Gigi D'Agostino.

A cura di Luca Pons

Un gruppo di giovani, con i volti coperti da sciarpe e cappelli, sale sulla metro di Berlino e inizia a saltare cantando le note di L'amour toujours, nota canzone disco di Gigi D'Agostino. In mano hanno dei cartelli con la scritta "Alles für Deutschland", in parte censurata con la bandiera tedesca: significa "tutto per la Germania", ed è un motto utilizzato dal regime nazista. La scena è quella di un ‘flash mob' organizzato da Junge Alternative, l'organizzazione giovanile del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, fino a poche settimane fa alleato in Europa della Lega di Matteo Salvini.

L'anno scorso, Junge Alternative è stata dichiarata dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (sostanzialmente i servizi segreti della Germania) un pericolo per la democrazia. Da allora però non è arrivata una presa di distanze da parte del partito tedesco. Nel video del flash mob diffuso sui social, si leggono anche le scritte: "Gioventù orgogliosa, Paese orgoglioso, non solo per gli Europei" di calcio. Nella descrizione che accompagna le immagini si fa riferimento anche alle "bandiere del Pride", parlando però delle bandiere tedesche, in una ‘sovversione' delle manifestazioni della comunità Lgbtq. Come in una vera e propria challenge, l'organizzazione di Brandeburgo della Junge Alternative "nomina" altre sezioni a ripetere l'iniziativa. E si cita anche Vienna.

Il motivo, come ricostruito dallo scrittore Jacopo Di Miceli tramite la pagina social Osservatorio sul complottismo, che ha segnalato le immagini, è che pochi giorni fa un altro gruppo di estrema destra nella capitale austriaca aveva fatto la stessa: dopo essere saliti a bordo di un tram con il volto coperto, erano partiti i cori di L'amour toujours, accompagnati da cartelli contro il "multiculturalismo" e riferimenti allo stesso motto nazista.

L'utilizzo della canzone di Gigi D'Agostino potrebbe stupire, ma gli ambienti dell'estrema destra si sono ormai appropriati della hit disco degli anni Novanta, utilizzandola come ‘inno' di sorta per i propri video online e per le proprie manifestazioni. All'origine di questa diffusione ci sarebbe un video in cui alcuni giovani degli ambienti alt-right cantavano, proprio sulla melodia di L'amour toujours, il motto neonazista "la Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri". Nel giro di poche settimane, così, la canzone ha preso piede in diversi ambienti dell'estrema destra, non solo tedesca.

Nel video, peraltro, si nota anche la somiglianza dell'abbigliamento dei giovani tedeschi con quello di altri gruppi alt-right. Ad esempio, i suprematisti bianchi pro Trump di Patriot Front, gruppo che pochi anni fa era diventato noto negli Stati Uniti per le sue aggressioni avvenute nel periodo del Pride.

Alle ultime elezioni europee, Alternative für Deutschland è diventato il secondo partito in Germania. In uno storico risultato elettorale, il gruppo di estrema destra ha superato la Spd, il partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz, prendendo il 15,9% dei voti. Finora, il partito non ha mai occupato incarichi di governo né a livello federale né a livello generale. Le prossime elezioni federali si terranno nel 2025.