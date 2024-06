video suggerito

Elezioni in Germania, boom dell’estrema destra: l’AfD supera la SPD del Cancelliere Scholz Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco, porta a casa un risultato storico alle elezioni europee, posizionandosi al secondo posto dopo la CDU, ma davanti a SPD e Verdi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

L'ultradestra tedesca di Alternative für Deutschland porta a casa un risultato storico alle elezioni europee, superando i Socialisti dell'SPD, partito del Cancelliere Olaf Scholz. Già dagli exit poll, diffusi immediatamente alla chiusura delle urne, era emerso il sorpasso del partito di estrema destra sui Socialisti e Democratici: "Il gioco è finito e abbiamo un super risultato, un risultato da record. Abbiamo quasi un 50% di nuovi elettori in Europa", aveva detto subito Tino Chrupalla, il leader dell'Afd. Per poi aggiungere: "Siamo avanti al partito del cancelliere, avanti ai Verdi e ai liberali di Fdp. E vogliamo vincere anche le prossime elezioni in Germania". La co-leader del partito, Alice Weidel, ha aggiunto: "Siamo la forza più forte nell'Est. È andata molto bene perché le persone sono diventate complessivamente più critiche nei confronti dell'Europa".

Riconosce immediatamente la sconfitta, invece, il segretario generale della SPD, Kevin Kuehnert: "È un risultato molto amaro per noi. Dovremo cercare le ragioni della debole mobilitazione dei nostri sostenitori". Si tratta del risultato più basso della storia del partito. La a co-presidente del partito, Saskia Esken, ha sottolineato che comunque Scholz resterà Cancelliere: "Il Cancelliere federale è a capo di questo governo, che abbiamo formato insieme con tre partiti, e continuerà a esserlo. Ha la nostra piena fiducia. La Spd è unita, e su questo potete contare".

Dalla CDU Manfred Weber commenta: "La Cdu e la Csu garantiranno che l'Europa mantenga la rotta. Noi siamo per la stabilità e siamo il baluardo contro gli estremisti di destra come l'AfD. La coalizione semaforo non è più in grado di raggiungere gli elettori".

Ecco la suddivisione dei seggi tedeschi al Parlamento europeo, secondo le prime proiezioni:

CDU-CSU (EPP): 29

Afd: 16

SPD (S&D): 14

Verdi: 12,

Bündnis Sahra Wagenknecht:6

FDP (RE): 5

LINKE (LEFT): 3

Volt-G/EFA: 3

FW (RE): 3

Alla tornata elettorale europea del 2019 l'AfD aveva preso l'11% dei voti, ottenendo 11 seggi sui 96 destinati alla Germania. Alle elezioni federali per rinnovare il Parlamento tedesco, invece, si era fermata al 10%, ottenendo 83 seggi su un totale di 735.