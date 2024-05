Afd è ufficialmente fuori da Identità e Democrazia (di cui fa parte anche Salvini) dopo le frasi sui nazisti

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

in foto Maximilian Krah

Alla fine la sanzione è arrivata. Afd è ufficialmente fuori dal Gruppo Identità e Democrazia, di cui fanno parte anche la Lega di Matteo Salvini e Rn di Marine Le Pen. L'Ufficio di presidenza del Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo ha deciso oggi di escludere con effetto immediato la delegazione tedesca. La notizia è stata diffusa dalla Lega, con una nota in cui si spiega che "il gruppo ID non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Krah, capolista dell'AfD per le elezioni Europee".

Il riferimento è all'intervista rilasciata da Krah a la Repubblica, pubblicata lo scorso 18 maggio, in cui il principale candidato del partito di ultradestra tedesco ha detto che non tutte le SS vanno considerati criminali di guerra. Matteo Salvini e Marine Le Pen hanno da subito preso le distanze dalla dichiarazione controversa, e ieri, dopo un confronto in videochiamata, avevano annunciato contromisure in arrivo, prima del voto dell'8 e 9 giugno.

La delegazione del partito di estrema destra Alternativ fur Deutschland (Afd) al Parlamento europeo aveva chiesto questa mattina al Gruppo Identità e democrazia (Id) di espellere l'eurodeputato capolista di Afd alle elezioni europee, Maximilian Krah. L'obiettivo della richiesta era appunto quello di evitare che l'intera Afd venisse esclusa dal gruppo a causa delle tensioni esacerbate dalle dichiarazioni di Krah a Repubblica. Nulla da fare, il tentativo è caduto nel vuoto.

"Se uno riabilita le SS ha dei problemi mentali seri, c'è poco da commentare", ha detto oggi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a margine del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento. Salvini aveva appunto annunciato che tra le sanzioni possibili c'era anche "l'allontanamento della delegazione dal gruppo Id" La videochiamata tra Salvini e Le Pen è servita a rinsaldare il legame tra i due leader: "È andata benissimo, c'è piena e totale sintonia", ha assicurato ieri Matteo Salvini parlando con i cronisti. "Se si dice che tra le SS c'erano anche brave persone, siamo al di là del bene e del male… Spero di riuscire a ricostruire il centrodestra europeo. Certo, quando Tajani se la prende anche con la Le Pen, secondo me sbaglia… Noi lavoriamo per unire". L'idea di Salvini sarebbe quella di riproporre anche a livello europeo l'alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ma sono gli azzurri i primi a esprimere forti dubbi: "Il problema non è la Lega ma Afd e il Rassemblement della signora Le Pen che vuole uscire dalla Nato: non si può pensare di governare l'Europa essendo contro l'Europa. La Le Pen non è sicuramente un'europeista".