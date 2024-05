video suggerito

Europee, Salvini rinsalda l'asse con Le Pen: si valutano misure contro Afd anche prima delle elezioni Dopo la rottura del Rassemblement national di Marine le Pen e della Lega con Alternative für Deutschland, c'è stata questo pomeriggio una videochiamata tra Salvini e Le Pen, in vista delle europee: "È andata benissimo, c'è piena e totale sintonia", ha assicurato il leader della Lega.

A cura di Annalisa Cangemi

L'asse Salvini-Meloni non sarebbe in discussione. Ma qualcosa è cambiato dopo che Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, ha annunciato la rottura con i tedeschi di AfD. Un piccolo terremoto nel campo dei sovranisti, a poco più di due settimane dal voto.

"Non siederemo più nello stesso gruppo", ha detto Jordan Bardella, presidente di Rn e braccio destro di Le Pen. Tutto è cominciato con un'intervista al quotidiano ‘la Repubblica' dello scorso 18 maggio, in cui Maximilian Krah, capolista di AfD, ha affermato che non tutte le SS vanno considerati criminali di guerra. Poco dopo l'annuncio di Bardella, la Lega ha sottolineato "piena sintonia" tra Matteo Salvini e i lepenisti. Secondo fonti interne al gruppo di Identità e Democrazia, contenitore dei sovranisti, è stata valutata anche l'espulsione di AfD perché "ha passato il limite".

Alla luce di questo strappo oggi pomeriggio c'è stata una videochiamata tra Salvini e Le Pen, a cui hanno partecipato anche Marco Zanni e Marco Campomenosi, che è stata l'occasione, come riporta Radio Libertà, per fare il punto della situazione in vista delle europee, anche alla luce delle riflessioni condivise ieri sulla futura composizione del gruppo Id. Sono in corso di valutazione provvedimenti contro Afd anche prima del voto di giugno, vista la mancata espulsione di Maximilian Krah.

"Tra i provvedimenti" possibili "c'è anche l'allontanamento della delegazione dal gruppo Id, però ne discutono a Bruxelles", ha detto Salvini ai cronisti che in Transatlantico alla Camera, che gli chiedevano dei possibili provvedimenti contro Afd dopo le parole di Krah. La videochiamata con Le Pen "è andata benissimo, c'è piena e totale sintonia", ha assicurato ancora Matteo Salvini. "Si riunisce il gruppo poi – ha spiegato il vicepremier – se si dice che tra le SS c'erano anche brave persone, siamo al di là del bene e del male… Spero di riuscire a ricostruire il centrodestra europeo. Certo, quando Tajani se la prende anche con la Le Pen, secondo me sbaglia… Noi lavoriamo per unire".

"La formazione dei gruppi" al Parlamento europeo "si vedrà dopo le elezioni" di giugno, "tutto il resto sono solo congetture che distraggono dal vero dibattito, ovvero le proposte che ogni partito fa ai cittadini", fanno sapere fonti di Vox a LaPresse, rispetto alla possibilità che si formi un unico gruppo all'Eurocamera tra Conservatori e partiti di I&D dopo la rottura del Rassemblement national e della Lega con Alternative für Deutschland. Da Vox riferiscono che il dibattito su un possibile gruppo unico "non è attualmente all'attenzione" del partito.