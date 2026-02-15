Barack e Michelle Obama come scimmie nel video razzista di Trump, parla l’ex presidente: “Spettacolo da clown”

Uno screen del video pubblicato da Trump

"Si è perso il senso del decoro pubblico", sui social e in tv domina "uno show clownesco". A parlare è l’ex presidente americano Barack Obama commentando per la prima volta anche il video razzista postato da Trump la scorsa settimana. Un video pubblicato su Truth nel quale lui e la moglie Michelle sono rappresentati come scimmie. Obama parla appunto di show da clown ma dice anche che il Paese "sta reagendo" agli abusi.

Obama è intervenuto in un lungo podcast di Brian Tyler Cohen. All’ex presidente è stato chiesto un commento sul degrado del dibattito politico negli Usa e così l’intervistatore ha citato anche il video razzista pubblicato sui social di Trump. "C'è questo spettacolo clownesco sui social e in televisione. Non sembra esserci alcun senso di vergogna tra chi un tempo sentiva la necessità di decoro, rispetto per la carica. Questo si è perso", ha risposto Obama tuttavia senza nominare attuale inquilino della Casa Bianca.

Il caso riguarda un post pubblicato da Trump in cui appunto comparivano immagini dell’ex presidente e della moglie sovrapposti a corpi di scimmie. Dopo le polemiche Trump aveva provato a difendersi spiegando che non aveva visto per intero il video, poi il post è stato rimosso ma non sono arrivate delle scuse e anzi l’amministrazione Usa ha scaricato la colpa sullo staff.

Tra le altre cose Obama nel podcast ha parlato anche dell’operato dell'Ice in Minnesota paragonandolo a quello che "abbiamo visto nei paesi autoritari" e "nelle dittature”. "È importante per noi riconoscere la natura senza precedenti di ciò che l'Ice stava facendo a Minneapolis e St. Paul, il modo in cui gli agenti federali venivano impiegati, senza linee guida chiare, senza addestramento, tirando fuori le persone dalle loro case, lanciando gas lacrimogeni contro la folla che semplicemente se ne stava lì, senza violare alcuna legge", ha detto aggiungendo che il comportamento "eroico" delle persone comuni in Minnesota "dovrebbe darci speranza".