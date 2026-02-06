Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie

Donald Trump ha postato un video in cui rilancia i presunti brogli alle elezioni del 2020, in cui il tycoon fu sconfitto da Joe Biden. Negli ultimi secondi del filmato appare un fotomontaggio razzista in cui Barack e Michelle Obama sono raffigurati come scimmie.

Un breve frame di pochi secondi, ma sufficienti a capire i destinatari del meme razzista postato da Donald Trump. Sono l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la moglie, Michelle, raffigurati come delle scimmie. I due ridono mentre in sottofondo viene riprodotta la canzone The Lion Sleeps Tonigh dei The Tokens.

Il video in questione è stato pubblicato dall'inquilino della Casa Bianca sul suo social Truth e si concentra sui presunti brogli elettorali alle presidenziali del 2020, dove Joe Biden sconfisse il tycoon. Il filmato dura circa un minuto ma il fotomontaggio razzista appare negli ultimi istanti.

Obama e l'ex First Lady appaiono sorridenti, con i loro volti ritratti sul corpo di due scimmi e sullo sfondo un'ambientazione che sembra ricordare quella della giungla. Il video ripete accuse, mai provate, secondo cui la società di conteggio dei voti Dominion Voting Systems avrebbe contribuito a brogli in diversi stati, contribuendo così alla sconfitta di Trump. Il presidente Usa infatti, non ha mai riconosciuto la validità delle elezioni del 2020, alimentando teorie del complotto e false credenze.

Durissima la condanna arrivata da parte di molti utenti, tra cui autorevoli esponenti del partito democratico. Tra questi l'ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e noto oppositore di Trump. "Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora", ha scritto l'account dell'ufficio stampa di Newsom su X.

Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e stretto confidente di Barack Obama, ha criticato aspramente le immagini. "Che Trump e i suoi seguaci razzisti siano tormentati dal fatto che i futuri americani accoglieranno gli Obama come figure amate, mentre lo studieranno come una macchia nella nostra storia", ha scritto sempre su X.

Non è la prima volta che Trump pubblica video o immagini, apparentemente ironiche, per attaccare Obama. Lo scorso anno aveva postato un filmato realizzato con l'intelligenza articiale in cui si vede l'ex presidente Usa arrestato nello Studio Ovale per poi comparire dietro le sbarre con una tuta arancione.