Bangkok, è allerta inquinamento. Le autorità: “Lavorate da casa e indossate una mascherina” L’indice dell’inquinamento dell’aria ha raggiunto livelli pericolosi nella capitale della Thailandia. Le autorità locali invitano a ridurre quanto più possibile le attività all’aperto.

A cura di Biagio Chiariello

Lavorare in smart working e proteggersi con le mascherine quando si esce di casa. A Bangkok, una delle mete turistiche più affollate al mondo, è ancora emergenza inquinamento. Le autorità locali hanno avvertito che la qualità dell'aria in città oggi, 26 gennaio, ha raggiunto livelli pericolosi, tanto da portare l'agenzia per il controllo dell'inquinamento a chiedere ai residenti di indossare protezioni per il viso.

“Vorrei chiedere alle persone di essere preparate prima di pianificare un viaggio. La BMA [Bangkok Metropolitan Administration] e il dipartimento dell'inquinamento controlleranno le fonti delle polvere sottili e chiederanno la collaborazione di attività che generano polvere sottili come i cantieri o il trasporto di camion", ha affermato il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt.

Se la situazione dovesse peggiorare, ha aggiunto, verrà presa in considerazione anche un'eventuale "limitazioni ai trasporti", così come la possibile chiusura delle scuole. Misure già adottate in passato in città.

Le autorità cercheranno di ridurre anche gli incendi agricoli e gli incendi boschivi, una delle principali cause di inquinamento atmosferico in Thailandia tra dicembre e aprile, soprattutto nel nord-ovest.

Giovedì mattina, secondo l'azienda svizzera per la qualità dell'aria IQAir, i livelli di PM2,5 hanno raggiunto i 63,2 µg/m³ (microgrammi per metro cubo), di gran lunga superiori al limite di 5 µg/m³ stabilito dalle linee guida annuali sulla qualità dell'aria dell'OMS. Le aree di Samut Songkhram, a sud-ovest di Bangkok, e Lampang, nel nord della metropoli, sono le peggiori in Thailandia.

Opas Karnkawinpong, segretario permanente del Ministero della Salute, ha dichiarato questa settimana che tutti i servizi sanitari pubblici provinciali monitoreranno la situazione, in particolare le aree di Samut Songkhram, a sud-ovest di Bangkok, e Lampang, nel nord della metropoli, tra le peggiori per qualità dell'aria in Thailandia.

Il numero di pazienti con problemi di salute legati all'inquinamento è più che raddoppiato a quasi 213.000 questa settimana, rispetto ai circa 96.000 di 7 giorni fa, ha affermato Opas. La maggior parte presentava problemi alle vie respiratorie e sintomi come dermatiti o infiammazioni agli occhi.