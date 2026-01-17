Bambino di 11 anni spara e uccide il padre perché gli aveva tolto un videogioco: la tragedia in Pennsylvania

Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre a colpi di pistola perché gli aveva confiscato la console portatile Nintendo Switch. Tutto è accaduto in una casa in Pennsylvania, negli Stati Uniti, il 13 gennaio.

Tragedia in una casa in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Qui un bambino di 11 anni ha ucciso il padre a colpi di pistola perché gli aveva confiscato la console portatile Nintendo Switch. A riportare la notizia è il Guardian. Stando alle prime informazioni tutto è accaduto il 13 gennaio nella casa della famiglia che si trova nel distretto di Duncannon. Il ragazzino ora dovrà difendersi dall'accusa di omicidio colposo.

L'allarme alla polizia è stato lanciato intorno alle 3:20 del mattino. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato un uomo di 42 anni, Douglas Dietz, morto nel suo letto: aveva una ferita fatale da arma da fuoco alla testa. Qualsiasi tentativo per salvargli la vita è stato inutile. Pochi minuti dopo l'11enne ha raccontato tutto alla polizia. Ovvero ha spiegato di essere impazzito dopo che il padre gli ha tolto il Nintendo Switch e gli ha detto di andare a letto. Durante la notte il bambino si è svegliato e ha trovato la chiave della cassaforte del padre. L'ha aperta sperando di trovarci all'interno il video gioco invece ha trovato la pistola. Allora il bambino l'avrebbe impugnata e avrebbe sparato un colpo mortale al padre.

Prima della confessione dell'11enne gli agenti avrebbero sentito il bambino dire alla madre: "Ho ucciso papà". Ora gli è stata negata la libertà su cauzione, è trattenuto in custodia. Intanto le indagini vanno avanti.