Bambina ritrovata tre anni dopo la scomparsa: arrestati madre, padre e nonno di Paislee Shultis Si tratta della madre Kimberly Cooper Shultis, del padre Kirk Shultis Jr. e del nonno della piccola, Kirk Shultis Sr. La donna, 33 anni, è in carcere. La piccola è stata trovata in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York.

A cura di Biagio Chiariello

Tre persone arrestate nell'ambito della vicenda di Paislee Shultis, la bambina scomparsa nel 2019 e trovata viva in una stanza segreta nel sottoscala della casa del nonno a Cayuga Heights, nello stato di New York. Si tratta della madre Kimberly Cooper Shultis, del padre Kirk Shultis Jr. e del nonno della piccola, Kirk Shultis Sr. Si sono tutte sono dichiarate non colpevoli. La donna, 33 anni, è accusata di sottrazione di minore e di messa in pericolo il benessere di un bambino, ora è in carcere. Le stesse accuse alle quali sono chiamati a rispondere i due uomini, di 32 e 57 anni, rilasciati in attesa del processo. Sul caso s'indaga ancora.

Il caso di Paislee Shultis

Paislee era scomparsa 2019, quando aveva 4 anni. Gli investigatori hanno creduto a lungo che la bimba fosse sotto custodia dei genitori non affidatari, secondo il dipartimento di polizia di Saugerties. In questi giorni, le forze dell'ordine hanno ricevuto informazioni sul fatto che Paislee fosse nascosta a Saugerties, nella contea di Ulster. Hanno ottenuto quindi il mandato per perquisire la casa che all'epoca era pure stata perquisita. . All'arrivo degli agenti, il nonno della bambina e proprietario della casa, ha detto di non sapere dove si trovasse. Ma dopo un'ora, uno degli investigatori ha notato che le scale che conducono al seminterrato della casa sembravano essere costruite in modo singolare. "Gli agenti hanno dovuto rimuovere molti dei gradini di legno, prima di intravedere un paio di piedini", ha detto la polizia di Saugerties. Paislee si trovava in uno spazio "piccolo, freddo e umido" in compagnia della madre.