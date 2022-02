Bimba di 4 anni scompare nel nulla, trovata viva in una stanza segreta sotto le scale tre anni dopo La piccola Paislee Shultis, sparita nel 2019, è stata trovata nascosta in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York, in Usa.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di quattro anni scomparsa nel 2019 è stata trovata viva e in buone condizioni dalla polizia nascosta in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York quasi tre anni dopo. La piccola Paislee Shultis, questo il suo nome, era sparita nel nulla dalla casa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio 2019. I sospetti erano ricaduti subito sui genitori biologici che ne avevano perso l'affidamento ma, nonostante continue perquisizioni anche nella stessa casa in cui è stata ritrovata, nessuno era riuscito a stabilire dove fosse finita. La svolta nei giorni scorsi quando la polizia ha ricevuto una soffiata che indicava proprio la casa di Saugerties, nella contea di Ulster, come nascondiglio.

Nonostante il suggerimento e l'irruzione improvvisa, gli agenti hanno dovuto ispezionare la casa per oltre un'ora prima di trovare la bimba nascosta in una stanza improvvisata sotto la scala che conducevano a un seminterrato. Il proprietario dell'abitazione ha negato di essere a conoscenza di dove si trovasse Shultis ma le autorità affermano che un detective ha sentito che c'era qualcosa di strano nelle scale prima di vedere una coperta e una luce. "Tuttavia, gli agenti hanno dovuto rimuovere molti dei gradini di legno, prima di intravedere un paio di piedini", ha detto la polizia di Saugerties, sempre nello stato di New York. La bimba era nascosta con la madre biologica in un stretta stanza umida e una volta tirata fuori è stata portata in ospedale per accertamenti ed è risultata in buone condizioni di salute. Successivamente è stata riaffidata al tutore legale e riunita alla sorella maggiore. La donna, il compagno e il padre di lui son stai arrestai e accusati di interferenza con la custodia di un minore e di mettere in pericolo il benessere di un bambino