video suggerito

Ragazzino di 16 anni trovato morto in una soffitta: era scomparso 4 anni fa in Usa durante passeggiata Jaylen Griffin aveva 12 anni quando scomparse nel nulla nel 2020. Oggi il suo corpo è stato ritrovato: negli ultimi 4 anni è stato chiuso nella soffitta di un’abitazione vicina alla casa di famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jaylen Griffin aveva 12 anni e viveva a Buffalo quando è stato dichiarato scomparso 4 anni fa. L'ultima volta che era stato visto era il 4 agosto 2020, era uscito con il cane per fare una passeggiata nei pressi della sua casa di Warren Avenue ma da allora non era mai più rientrato.

Di recente, però, la famiglia ha ricevuto la drammatica notizia: un addetto alla manutenzione ha ritrovato il suo corpo nella soffitta di una abitazione a circa 8 km di distanza, per la precisione al numero 107 di Sheffield Avenue.

Dopo aver constatato che il cadavere si trovava lì da molto tempo, Joseph Gramaglia, commissario del dipartimento di polizia locale, ha confermato di aver dato il via a un'indagine per omicidio. Molti dei vicini hanno rivelato di aver visto spesso entrare e uscire persone dall'appartamento, dunque si intende fare chiarezza sulla questione, dal motivo per cui il ragazzo è stato chiuso in soffitta al come sia stato possibile tenere il cadavere nascosto per 4 anni. Il poliziotto, inoltre, ha voluto dedicare un messaggio di sentite condoglianze ai parenti del ragazzo.

Il padre del ragazzino Brian Griffin ha provato un senso di sollievo dopo il ritrovamento del corpo, mentre la madre Joann Ponzo, morta nel 2023 a causa da una malattia aggravata dall'immenso dolore per la sparizione del figlio, non conoscerà mai la verità. Il mistero della scomparsa di Jaylen non è stato l'unico evento che aveva straziato la mamma del ragazzo: nel 2020 si era già ritrovata a fronteggiare un altro dramma, la morte del fratello Jawaan, ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla casa di famiglia.