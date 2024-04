Bimba di 7 anni fece arrestare il padre violento al telefono, la pena resa definitiva solo dopo 3 anni

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Chiamò il 112 nascosta nella sua cameretta per denunciare il padre che minacciava e maltrattava lei e la mamma. Quella telefonata fatta dal cellulare da una bimba di 7 anni portò all'arresto di un uomo di 48 anni residente a Nove (Vicenza). Dopo tre anni, nei suoi confronti è stato eseguito l'ordine di carcerazione per la pena residuale di due anni e due mesi con una condanna per maltrattamenti e lesioni in famiglia.

La vicenda riguarda episodi avvenuti tra il 2017 e il 2020 ai danni di quella che oggi è l'ex moglie del 48enne e dei figli minorenni. La sera del 20 luglio 2020, durante una di queste aggressioni nei confronti della donna, la bimba si rifugiò nella sua cameretta per contattare il numero di emergenza dei Carabinieri di Bassano del Grappa.

Accortosi della telefonata, l'uomo si precipitò nella stanza obbligando la bambina a chiamare il 112 per annullare l'intervento. Gli agenti, insospettiti da quel repentino cambio di idea, si presentarono comunque presso l'abitazione della vittima e della sua bambina. Qui trovarono i fratellini della piccola e la madre ancora tremanti, terrorizzati da una condizione di violenza che si protraeva da anni.

L'uomo venne poi arrestato in flagranza per maltrattamenti nei confronti dei familiari, mentre la donna e la figlioletta furono portate in pronto soccorso. La condanna nei confronti del 48enne che minacciava e picchiava i familiari è diventata definitiva 3 anni dopo la telefonata disperata della bimba di 7 anni. Stando a quanto reso noto, l‘uomo dovrà scontare la pena residuale di 2 anni di carcere per i maltrattamenti ai quali sottoponeva l'ex compagna, la piccola e i fratellini della bambina, tutti minorenni.

Dopo l'intervento delle forze dell'ordine di Bassano del Grappa, l'uomo fu allontanato dai familiari e le autorità diedero il via alle indagini.