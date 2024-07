video suggerito

“Papà ci sta picchiando”: a 13 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre violento È accaduto a Civitanova Marche. L’uomo, un 47enne, è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni di moglie e figli minori. I poliziotti hanno trovato il ragazzino che ha dato l’allarme in lacrime in strada. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Venite, papà ci sta picchiando", e così un ragazzino di tredici anni ha fatto arrestare il padre violento. È quanto accaduto la mattina del 3 luglio scorso a Civitanova Marche (Macerata), ma dell’intervento di una Volante del Commissariato di Polizia si è saputo solo adesso.

In seguito alla telefonata del ragazzino sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno trovato il tredicenne in strada, scosse e in lacrime. Agli agenti il ragazzino aveva indicato l'abitazione dove il padre, un quarantasettenne italiano di origini albanesi, stava ancora aggredendo la madre, una donna di quarantadue anni anche lei di origini albanesi.

Così i poliziotti sono intervenuti nella casa prestando i primi soccorsi alla donna ferita e agli altri due figli della coppia, entrambi minorenni e una dei quali ferita come la mamma. L’uomo, che era in camera, inveiva contro i familiari cercando di sminuire l'accaduto.

Leggi anche Stupra donna conosciuta sui social e le chiede soldi: lei scappa davanti al bancomat e lo fa arrestare

Alla fine è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni di moglie e figli minori. Moglie e figli che intanto sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitanova Marche e poi sono stati dimessi con una prognosi di alcuni giorni. In seguito la famiglia aggredita è stata accolta nel Commissariato di Civitanova Marche dove, dal mese di novembre del 2023, è stata allestita una stanza dedicata alle vittime considerate più deboli.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo finito in manette, che ora è stato trasferito nella casa circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, si era reso più volte protagonista di analoghi episodi.