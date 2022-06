Auto elettrica cade dal terzo piano di un palazzo e uccide due persone Un’auto elettrica è precipitata dal terzo piano della sede della Nio a Shanghai, in Cina. Nello schianto sono morte due persone. “L’incidente non è stato causato dall’auto”, le parole dell’azienda in una nota.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto precipitata da una finestra (Twitter)

Sono un dipendente della compagnia e un collaboratore di un'azienda partner le vittime dell'incidente avvenuto mercoledì a Shanghai dove un'auto è precipitata dal terzo piano di un palazzo della Nio, casa automobilistica cinese.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire ma stando a quanto si apprende sembra che la vettura, un modello elettrico prodotto dalla casa, sia improvvisamente precipitata, sfondando una finestra al terzo piano del palazzo dove era in esposizione. A bordo vi erano i due uomini che erano impegnati, sembra, nel testare l'auto.

L'incidente è avvenuto mercoledì intorno alle 17 nella sede di Shanghai della Nio che ha fatto sapere di aver avviato un'indagine sull'accaduto. L'area del terzo piano in cui si è verificato l'incidente è infatti uno showroom, una struttura di collaudo in cui sono esposte le auto. In una nota diffusa dalla stessa azienda si legge: "Sulla base dell'analisi dell'accaduto, possiamo per il momento confermare che si è trattato di un incidente (non causato dal veicolo)".

Una dichiarazione che è stata poi cancellata sui canali ufficiali della Nio a causa dei commenti negativi ricevuti da molti utenti che hanno puntato il dito contro il volersi discolpare dinanzi a una tragedia di questo tipo. "Siamo molto tristi per questo incidente e vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze al nostro collega e collaboratore che ha perso la vita. È stato istituito un team per aiutare le famiglie", ha poi fatto sapere la stessa compagnia.

Nio, da molti conosciuta come la "Tesla killer" cinese, in riferimento alla sua rivalità con il produttore di auto elettriche statunitense del multimiliardario Elon Musk, è in prima linea nello spingere in Cina il passaggio ai veicoli elettrici.