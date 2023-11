Autista si addormenta e fa finire l’autobus fuori strada a Veracruz: morti 12 passeggeri Un autobus è finito fuori strada a Veracruz, in Messico, schiantandosi contro un palo. Dodici passeggeri sono morti e altre 58 persone sono rimaste ferite. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l’autista addormentarsi alla guida.

A cura di Enrico Spaccini

L'autobus che si è schiantato a Veracruz, Messico (foto da X)

Un autobus turistico è precipitato nelle prime ore di martedì 21 novembre dall'autostrada che collega la città di La Tinaja con quella di Acayucan nello Stato messicano di Veracruz. Al momento il numero delle vittime è di 12 persone, mentre i 58 feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Secondo quanto riferito da fonti istituzionali, almeno sette di loro sarebbero in gravi condizioni. La Procura generale sta indagando per chiarire le cause dell'incidente. Alcuni testimoni avrebbero riferito che, a causa della stanchezza, l'autista si sarebbe addormentando perdendo così il controllo del bus che è finito per cadere da un ponte.

L'autobus si è ribaltato cadendo in un piccolo burrone

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 del 21 novembre. L'autobus stava viaggiando lungo un'autostrada nello Stato messicano orientale di Veracruz quando, arrivato all'altezza di un ponte, si è ribaltato cadendo in un piccolo burrone.

Secondo la Guardia nazionale messicana, sarebbe stato un errore dell'autista a provocare il ribaltamento. Ora le autorità locali stanno indagando per capire se, come affermato da alcuni passeggeri sopravvissuti allo schianto, l'uomo alla guida si sia effettivamente addormentando o se si è trattato invece di un guasto meccanico.

Le condizioni dei 58 feriti

In un primo momento i soccorsi avevano contato cinque vittime, ma nelle ultime ore la Segreteria della Protezione civile (Csp) ha comunicato che i decessi sono ormai 12. Come ha fatto sapere il governo di Veracruz attraverso i suoi profili social, sono seguiti con particolare attenzione i 58 feriti, soprattutto i sette cui condizioni sono state giudicate gravi.

L'autobus turistico, comunque, è finito fuori strada colpendo un palo. Per questo motivo, non ha causato particolari disagi al traffico che, dopo l'intervento dei soccorsi, è stata regolarmente riaperta al traffico.