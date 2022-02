Austria, valanga si abbatte su un gruppo di escursionisti: 4 morti e un disperso in Tirolo Il dramma è avvenuto oggi 4 febbraio a Spiss, in Tirolo. Proseguono i lavori di ricerca per la persona ancora sepolta.

A cura di Biagio Chiariello

È di quattro morti e un disperso il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è abbattuta su un gruppo di escursionisti a Spiss, in Tirolo, in Austria. Sul posto sono intervenuti due elicotteri austriaci e altri due della vicina Svizzera. Proseguono i lavori di ricerca per la persona ancora sepolta. La notizia è stata riportata da Austria Press Agency (APA).

Altre valanghe sulle Alpi

A differenza dell'Italia, dove si attende ormai da mesi una nevicata importante che raddrizzi la stagione soprattutto nel Nord Ovest, tra Svizzera e Austria in questi giorni ci sono state forti nevicate. Quelli di oggi 4 febbraio però è stata una giornata pericolosa sulle Alpi dove si sono contate numerose valanghe causate da un clima insolitamente più caldo rispetto alla media del periodo. Dopo le forti piogge degli ultimi giorni l'allerta valanghe nella zona è a livello 3 su una scala di 5.

Cinque sciatori salvi

A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, un'altra slavina ha travolto cinque sciatori durante un fuoripista, ha fatto sapere Patrick Ortler, supervisore del centro di controllo dei servizi di emergenza nella provincia del Tirolo. Tutti sono stati tratti in salvo e trasportati nelle cliniche di Zams e di Soelden, come anche di Murnau in Baviera. A causa delle forti nevicate degli ultimi giorni in Tirolo solo oggi finora sono state registrate 13 valanghe.

In aggiornamento