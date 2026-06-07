Australia, sub 35enne ucciso da uno squalo mentre pesca con la famiglia: terzo attacco mortale in 4 settimane
Terza vittima in circa quattro settimane in Australia a causa di attacchi di squali. L’ultima persona a perdere la vita è un uomo di trentacinque anni, l’attacco mortale risale a ieri – sabato 6 giugno – al largo di Michaelmas Island, vicino alla città portuale di Albany, nello stato di Western Australia.
La vittima è un pescatore subacqueo, sarebbe stato attaccato da uno squalo bianco lungo circa 4,5 metri mentre stava pescando in apnea con la sua famiglia. A dar notizia dell’accaduto e confermare la morte dell’uomo è stata la polizia locale.
L’attacco, secondo quanto ricostruito, è avvenuto intorno a mezzogiorno: il trentacinquenne è stato subito soccorso e portato in barca ad Albany, dove lo aspettavano i paramedici. Ma tutto è stato inutile: l’uomo è deceduto poco dopo nonostante gli sforzi dei soccorritori.
Le autorità australiane ritengono appunto che l'attacco sia stato compiuto da uno squalo bianco lungo circa 4,5 metri: si tratta del terzo attacco mortale simile registrato nelle ultime settimane in Australia.
Una serie di incidenti mortali che rappresenta un evento eccezionale in un Paese che è tra quelli con più attacchi al mondo ma che negli ultimi decenni ha registrato una media inferiore a tre decessi all'anno causati da squali.
E invece solo il 24 maggio scorso era stata registrata un’altra vittima, il pescatore subacqueo trentanovenne Michael Jensz, attaccato da uno squalo sulla Great Barrier Reef, al largo della costa nord-orientale australiana. Una settimana prima, il 16 maggio, uno squalo bianco aveva attaccato e ucciso il trentottenne Steve Mattaboni nei pressi di Rottnest Island, a nord-ovest di Albany. Ieri la terza vittima in poche settimane.