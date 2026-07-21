Si tuffa nel fiume mentre pesca ma non riemerge, 4 persone muoiono nel tentativo di salvarlo: “È una tragedia”

Tragedia in Ohio, dove quattro persone sono morte nel tentativo di salvare una quinta che si è tuffata nel fiume Scioto durante una battuta di pesca. A lanciare l’allarme un automobilista fermato da due bambini.

Scioto River (Getty).

"È una tragedia": così lo sceriffo della contea di Delaware, Jeffrey Balzer, ha descritto quanto successo domenica scorsa in Ohio, Stati Uniti, dove quattro persone sono morte nel disperato tentativo di salvare un quinto soggetto che si era tuffato nel fiume Scioto. Stando a quanto ricostruito dalle autorità intervenute sul posto, tutto sarebbe cominciato dalla richiesta di aiuto di due bambini "visibilmente sconvolti" che correvano lungo la State Route 257 vicino al bacino idrico di O'Shaughnessy. A un automobilista hanno detto: "Tutta la nostra famiglia è finita nel fiume".

L'uomo a quel punto ha chiamato il numero delle emergenze ed è partita la macchina dei soccorsi. Per prime sono state recuperate due donne dal fiume. Trasportate in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso. Dopo ore, sono stati recuperati anche i corpi senza vita di tre uomini, come ha specificato Tracy Whited, portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Delaware.

Secondo Balzer, il gruppo era andato sul fiume Scioto a Powell, a nord di Columbus, domenica sera per pescare, quando a un certo punto uno dei presenti si è tuffato in acqua per nuotare. Quando ha iniziato ad avere difficoltà, altri due si sono tuffati per cercare di salvarlo, finendo per annegare a loro volta e così altri due ancora. Le autorità ritengono che il gruppo potesse essere composto da due coppie di genitori, due bambini e almeno un'altra persona, sebbene gli investigatori stiano ancora lavorando per confermare i dettagli. Non state ancora rese note le identità delle vittime. I due bambini che si trovavano sul posto sono stati affidati ai servizi sociali della contea di Delaware.

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La tragedia in Ohio è avvenuta due giorni dopo che altri cinque membri di una famiglia sono morti nello Utah meridionale a causa di un'improvvisa alluvione che ha travolto i canyon mentre facevano un'escursione.