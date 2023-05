Australia, donna aspetta un figlio dopo il trapianto di utero donato dalla madre Kirsty Bryant, 30 anni, è rimasta incinta e ora è alla settima settimana di gravidanza. Pochi mesi fa ha ricevuto un utero: a donarglielo è stata sua madre.

Dopo aver ricevuto l'utero da sua madre – la 54enne Michelle Hayton – Kirsty Bryant, 30 anni, è rimasta incinta e ora è alla settima settimana di gravidanza. Stando a quanto ricostruito da Abc News, alla donna era stato esportato l'utero in seguito a una isterectomia resa necessaria per un'emorragia riscontrata dopo il parto della prima figlia, Violet.

La giovane donna tuttavia desiderava avere un altro figlio e si è sottoposta a un'operazione chirurgica insieme alla madre al Royal Hospital for Women di Sydney. Le due sono state sottoposte a oltre 16 ore di interventi chirurgici in cui sono stati coinvolti oltre 20 professionisti. I trapianti di utero sono operazioni provvisorie che hanno generalmente una durata di 5 anni, in modo tale da permettere alle donne di avere il tempo necessario per programmare una gravidanza. In questo caso però Bryant è rimasta incinta poche settimane dopo l'intervento.

"È una situazione surreale e una sensazione meravigliosa – ha detto Kirsty Bryant -. Ero super eccitata quando l'ho scoperto. È così meraviglioso che il mio corpo possa fare questo e che mia mamma mi abbia fatto questo regalo. Anche lei è molto emozionata e non vede l'ora di dare il benvenuto a un altro nipotino in famiglia: è al settimo cielo". La donna ha poi raccontato di aver fatto "un'ecografia una settimana fa" e di aver sentito "il battito cardiaco del nostro bambino, quindi è stato davvero super eccitante", ha concluso la 30enne.

Secondo la ginecologa Rebecca Deans la notizia della gravidanza è arrivata "prima di quanto ci aspettassimo. Stiamo tutti incrociando le dita ogni settimana affinché le cose possano progredire per il meglio e le possibilità di aborto spontaneo inizino a diminuire".