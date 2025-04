Attore si lancia dalla mongolfiera ma non si apre il paracadute: muore sul set cinematografico in Spagna

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un attore specialista 52enne è morto in un lancio con il paracadute durante le riprese di una scena cinematografica d'azione. La tragedia è successa in Spagna, nei pressi de La Villa de Don Fadrique, una località della provincia di Toledo verso le 9.15 di oggi primo aprile.

Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovava sul set e si stava lanciando con il paracadute per girare una scena: il paracadute utilizzato dall'attore però "non si è aperto durante il salto" e l'uomo è morto nello schianto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per lui non c'è stato più nulla da fare. Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio cosa sia successo.

Le case produttrici Atresmedia Cine e Mod Producciones ha diffuso un comunicato stampa in cui precisava che il professionista morto si chiamava Carlos Suárez: si trovava sul set del film di prossima uscita ‘La Fiera', insieme a lui c'erano diversi attori impegnati nella stessa scena. Non si sa perché non si è aperto il paracadute, bisognerà capire se c'è stato un malfunzionamento nel sistema di sicurezza o se si sia trattato di un errore umano.

Il sindaco di La Villa de Don Fadrique, Jaime Santos alla radio Cadena Ser ha spiegato che la vittima "stavano girando un salto da una mongolfiera". Mentre il comunicato della casa di produzione specifica che "le manovre in corso si stavano svolgendo nel rispetto di rigorose misure di sicurezza". Per poi esprimere "le più sincere condoglianze" alla famiglia e agli amici di Suárez. Resta da chiarire se la Procura locale aprirà un fascicolo per indagare sull'accaduto.