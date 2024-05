video suggerito

Attacco con coltello in metropolitana a Lione: 4 feriti, arrestato 27enne Attacco con un coltello nel pomeriggio di domenica nella metropolitana di Lione tra le stazioni di Debourg e Jean-Jaurè: il bilancio è di 4 feriti, di cui due in gravi condizioni. Arrestato 27enne con disturbi psichici.

A cura di Ida Artiaco

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio a Lione, dove almeno 4 persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate in metropolitana, tra le stazioni di Debourg e Jean-Jaurès, sulla linea B.

Il bilancio ufficiale è di 3 feriti, anche se alcuni media locali parlano di quattro persone coinvolte. L'assalitore, un ragazzo di 27 anni con problemi psichici, è stato bloccato e arrestato dalla polizia, ha assicurato su X il vice responsabile della sicurezza della città, Mohamed Chihi.

Due delle persone ferite sarebbero state colpite all'addome, mentre altre due hanno riportato danni lievi. Una quinta persona è in stato di choc. Sono trasportate all'ospedale Lyon Sud e all'ospedale Edouard-Herriot. Nei confronti dell'aggressore è stata aperta un'indagine per tentato omicidio volontario. Al momento la Procura nazionale antiterrorismo non è stata coinvolta nella vicenda.

I testimoni hanno infatti escluso che il 27enne abbia pronunciato parole di tipo ideologico o religioso quando ha aggredito le vittime. Secondo informazioni raccolte dal quotidiano locale Le Progrès, l'uomo è stato già ricoverato in passato in ospedale per disturbi psichiatrici.

Secondo quanto ricostruito finora, l'aggressione è avvenuta intorno alle 14.40 in un vagone fra le stazioni Oullins e Charpennes, ma già in precedenza era stato notato – sui marciapiedi della metropolitana – per un comportamento strano. Secondo un portavoce del servizio d'ordine della metro, il vagone era pieno al momento in cui l'uomo è entrato in azione. Subito dopo gli accoltellamenti, ha tentato di sbarazzarsi dell'arma, un coltello a scatto, che gli è poi stato trovato addosso, insieme con un passaporto.

In un messaggio condiviso su X, Mohamed Chihi, vicesindaco di Lione incaricato della sicurezza, ha condannato "questo atto particolarmente grave" .