Attaccata da uno squalo in Florida, ragazza perde una gamba: “È una tragedia” In Florida una ragazza è stata aggredita da uno squalo e ha riportato gravissime ferite. Lo sceriffo: “È una tragedia quello che è successo”.

A cura di Susanna Picone

Gli squali tornano all'attacco. In Florida una ragazza è stata aggredita da uno squalo e ha riportato gravissime ferite. È accaduto ieri, giovedì 30 giugno, e alla giovane i medici hanno dovuto amputare una gamba. Secondo quanto ha fatto sapere lo sceriffo della contea di Taylor Wayne Padgett, la giovane però dovrebbe sopravvivere.

L'attacco è avvenuto a Keaton Beach, nel nord-ovest della Florida. La ragazza stava in acqua quando è stata morsa dallo squalo, secondo la ricostruzione delle autorità locali. E, sempre secondo quanto riferito dai funzionari locali, a “salvare” la ragazza sarebbe stato un familiare che si è precipitato in mare e ha colpito lo squalo fino a farlo allontanare.

Scattati i soccorsi, la ragazza è stata portata a riva e poi immediatamente in volo in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. "È una tragedia quello che è successo", le parole dello sceriffo Padgett alla WCTV. I familiari della ragazza non hanno saputo dire che tipo di squalo fosse ma che sicuramente era un esemplare più lungo di un paio di metri.

Leggi anche In Florida una nuova legge limita l'aborto, ma un giudice stabilisce che è incostituzionale

"Alcune regole da seguire sono: non nuotare mai da soli, non entrare in acqua vicino ai pescatori, evitare zone come i banchi di sabbia (dove gli squali amano radunarsi), non nuotare vicino a grandi banchi di pesci ed evitare movimenti irregolari mentre si è in acqua”, ha ricordato lo sceriffo mettendo in guardia tutti dagli attacchi di squali.

Gli attacchi di squali sono aumentati in tutto il mondo nel 2021 dopo tre anni consecutivi in calo. Ben 73 i morsi di squalo nel 2021, nel 2020 furono “solo” 52. Lo squalo più aggressivo è sempre quello bianco e il paese più colpito gli Stati Uniti, con la Florida che ha registrato quasi il 40% delle aggressioni di tutto il mondo.