Arrestata l’ex premier scozzese Nicola Sturgeon per l’inchiesta sulle finanze del suo partito I media britannici hanno comunicato l’arresto dell’ex premier scozzese Sturgeon, anche se al momento non vi sarebbero conferme ufficiali da parte della polizia. Le indagini sono in corso.

A cura di Annalisa Cangemi

I media britannici sostengono che l'ex premier scozzese sia stata arrestata dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta sulle finanze del partito al governo scozzese. "Una donna di 52 anni è stata arrestata oggi… in quanto sospettata in relazione all'indagine in corso sul finanziamento e le finanze del Partito Nazionale Scozzese", ha dichiarato la polizia scozzese in un comunicato, mentre i media britannici hanno confermato che si tratterrebbe proprio di Nicola Sturgeon. Raccomandando "cautela" nei commenti della questione sui social media, visto che "l'indagine è in corso", la polizia aggiunge di non poter fornire ulteriori dettagli.

Secondo la polizia la donna sarebbe in custodia e sottoposta a interrogatorio da parte degli investigatori. La polizia britannica non nomina i sospetti fino a quando non vengono accusati. La Bbc e altri media hanno però identificato nella donna arrestata l'ex leader. Diverse figure di spicco dell'Snp sono state arrestate in precedenza e interrogate nell'ambito delle indagini.

L'inchiesta si concentra su 600.000 sterline destinate a una campagna di indipendenza scozzese: secondo l'accusa la somma, provenienti dalle donazioni per la campagna indipendentista del Partito, sarebbe stata spesa in modo improprio. Il tesoriere del partito Colin Beattie e il direttore esecutivo Peter Murrell erano stati arrestati in precedenza e interrogati nell'ambito delle indagini. Nessuno dei due è stato accusato: Beattie e Murrel sono stati entrambi rilasciati.

Murrell è il marito di Sturgeon e la polizia ha perquisito la casa della coppia a Glasgow dopo il suo arresto ad aprile. Perquisita anche la sede del Partito, da cui sono state portate via scatole di documenti e computer. Sturgeon è dunque la terza persona arrestata nell'ambito della cosiddetta operazione Branchform, come si chiama l'indagine della polizia scozzese.

Sturgeon si era inaspettatamente dimessa a febbraio dopo otto anni come leader del partito e prima ministra del governo semi-autonomo scozzese, dicendo che quello era il momento giusto per lei, per il suo partito e per il suo paese per farsi da parte. "Non mi aspettavo violini, ma sono un essere umano oltre che un politico. Questi incarichi sono un privilegio, ma sono anche giustamente difficili", aveva detto Sturgeon, ammettendo di essere stanca: "La brutalità della politica moderna chiede il suo tributo", a coloro che se ne occupano.