Andò in ferie pochi giorni dopo le alluvioni in Germania: si dimette la ministra Anne Spiegel Anne Spiegel si è dimessa dall’incarico di ministra della Famiglia. Una decisione che arriva a seguito degli errori commessi quando ricopriva il ruolo di ministra dell’Ambiente nel Land del Nord Reno-Vestfalia e in particolare per essere andata in vacanza dieci giorni dopo le alluvioni del 2021 che devastarono la Germania.

A cura di Ilaria Quattrone

In Germania la ministra della Famiglia, Anne Spiegel, si è dimessa. Per la coalizione costituita dai socialdemocratici, liberali e Grünen si tratta della prima crisi dal loro insediamento. Spiegel ha presentato le proprie dimissioni a causa degli errori commessi quando ricopriva il ruolo di ministra dell'Ambiente nel Land del Nord Reno-Vestfalia.

Le dimissioni dovute alle alluvioni del 2021

In particolare, si fa riferimento alle alluvioni e inondazioni dell'estate 2021 quando morirono oltre 130 persone. In quell'occasione, secondo alcune fonti, la ministra aveva sottovalutato il rischio alluvione, non avrebbe saputo gestire la crisi dopo il disastro e non avrebbe saputo coordinare i soccorsi. Avrebbe inoltre inviato alcuni messaggi ai suoi portavoce dove sarebbe sembrata preoccupata più per la sua immagine.

La vacanza dopo dieci giorni dal disastro

Stando a una rivelazione della Bild am Sonntag, Spiegel – pochi giorni dopo il disastro – sarebbe andata in vacanza per quattro settimane con la sua famiglia. Mentre si scavava tra le rovine e si contavano i morti, la ministra quindi sarebbe andata in ferie. Avrebbe visitato solo uno dei villaggi colpiti. Molto probabilmente, a velocizzare l'iter per le dimissioni sarebbe stata la conferenza stampa convocata domenica sera per rasserenare gli animi.

Durante l'incontro, la ministra – che ha comunque chiesto scusa per quanto successo – avrebbe cercato di spiegare perché fosse partita. Avrebbe inoltre detto di aver comunque partecipato a tutte le sedute del gabinetto di crisi del governo, ma alcune verifiche hanno dimostrato che quanto detto non era vero. Spiegel, che fa parte dei Verdi, ha quindi deciso di dare le dimissioni per non recare ulteriore danno al suo ufficio.