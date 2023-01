Alluvione in California, bambino di 5 anni spazzato via dall’acqua: trovata solo una scarpa Emergenza tempeste in California, dove sono morte almeno 12 persone, decine di migliaia sono state evacuate dalle zone costiere e molte altre sono rimaste senza elettricità. Si cerca un bimbo a Paso Robles.

A cura di Biagio Chiariello

Un bimbo di cinque anni spazzato via dalle acque alluvionali mentre si trovava su un suv con la madre che lo stava portando a scuola. La serie serie di forti tempeste che va avanti ormai da dieci giorni e sta causando enormi danni e disagi in tutto lo stato della California, arriva anche Paso Robles, una piccola città nell'entroterra della costa centrale dello Stato USA, dove tra inondazioni, smottamenti e sono crollate strade sono morte almeno 12 persone.

Al momento, come riferiscono le autorità, è stata trovata solo una scarpa. I soccorsi sono stati poi costretti ad interrompere le ricerche visto il livello dell'acqua innalzatosi a livelli troppo rischiosi per i sommozzatori. Ad ogni modo, il bambino "non è stato dichiarato morto", ha detto Tony Cipolla dell'ufficio dello sceriffo della contea di San Luis Obispo.

Non è chiaro se madre e figlio siano usciti volontariamente dall’auto o ne siano stati spinti fuori. I soccorritori sono riusciti a tirare fuori solo la donna, ma il piccolo è stato travolto e trascinato a valle, probabilmente in un fiume. In quel momento non c'era alcun ordine di evacuazione nella zona.

Tra le zone da cui è stata ordinata l’evacuazione c’è anche quella della città di Montecito, sulla costa di Santa Barbara: enclave costiera dove vivono diverse celebrità tra cui il Duca e la Duchessa del Sussex, Harry e Meghan. Ordine arrivato nel quinto anniversario della frana che nel 2018 ha ucciso 23 persone e distrutto più di 100 case nella località, tra le preferite anche dalle star americane dell'intrattenimento americano come Oprah Winfrey e Jennifer Aniston,

Ieri il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza in risposta alle devastanti tempeste che assediano lo Stato occidentale da settimane.